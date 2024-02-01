喜迎龍年　君品酒店推新春住房快閃禮遇　舞獅財神賀歲送好禮

搶攻金龍年春節商機， 迎接二月於北門與西門登場的台北燈節與迪化街年貨大街， 位於台北車站後站商圈、佔有地利之便的「君品酒店」於2月2日至 2月5日推出「好友日」快閃住房優惠，旅客不但可入住「 台灣最美都會飯店」奢華套房乙晚，專案最高加贈館內餐飲抵用券5 ,000元及Bunnyville兔兔酒四瓶， 並享有翌日雲軒西餐廳的繽紛自助早餐、 行政貴賓廳翰林軒尊榮雙人禮遇(價值2,000元)等多項禮遇， 2月1日起館內更規劃精彩春節活動，如：舞獅迎財神、 擲金骰等邀賓客同歡拿好禮，賓客不僅能散步遊賞「龍躍光城」 台北燈節、辦年貨，在館內也能感受濃厚年節氣氛， 開啟金龍年一整年的好運氣。

除了好友日住房專案，君品酒店也於春季推出「春日禮遇住房專案」 ，邀請旅客體驗台北都會最美飯店與台北市春天綻放的美景， 只要從官網預訂並連續入住豪華客房或以上房型兩晚， 即可享有五大禮遇，包括：翌日雲軒西餐廳的繽紛自助早餐、 免費客房迷你吧飲品、免費停車，及禮車送機服務與洗衣服務9折優 惠，豪華客房單人入住5,610元起，雙人入住6,035元起。

今年情人節適逢春節假期最後一天， 雅意義式餐廳與雲軒西餐廳也特別打造浪漫的情人節專屬體驗， 邀請情侶一同共享甜蜜愛戀好「食」光。 連續三年獲得米其林入選餐廳的雅意義式餐廳由義大利籍行政主廚親 自設計情人節限定甜點，採用70%法芙娜苦甜巧克力打造的「 八後薄荷巧克力」，清爽的薄荷雪酪， 搭配香醇苦甜的薄荷巧克力慕斯、軟巧克力夾心、榛果蛋糕， 薄荷蛋白霜、巧克力脆片，口感層次豐富迷人。 雲軒西餐廳則推出限定情人節「粉紅泡泡」調酒， 為情人晚餐增添浪漫微醺氛圍， 於情人節當日點用加拿大嘉年華套餐的貴賓， 餐後將獲贈粉色幸運餅乾，內含滿滿的甜蜜情話與多項驚喜優惠。

迎接金龍年，君品酒店於昨日邀請來自南投奧萬大山區親愛村的「 親愛愛樂」弦樂團學生於君品酒店演奏動人的新春樂曲， 財神爺也在現場發送象徵大吉大利的橘子及蘊含祝福的紅包，為二月 精彩的賀歲春節活動揭開序幕。自2月1日至2月14日君品推出「 歡喜迎財神」活動， 賓客與財神爺合照即有機會獲得一元復始小卡或新春好運福袋， 迎接滿滿財氣；小年夜及除夕夜舉辦「大師揮毫送春聯」活動， 邀請書法老師現場揮毫，送上龍年祝福春聯；大年初一起更有多場「 金骰擲好運」活動，歡迎賓客與關主擲骰子比大小試手氣， 獲勝者可獲得各式福袋好禮；初二一早邀來專業醒獅團於君品各廳演 出，以充滿氣勢磅礡的熱鬧鼓陣、祥獅獻瑞採青等精彩表演， 帶來吉祥龍年好運頭。初二至初三則由傳統的「龍的傳人捏麵趣」 登場，特別請來捏麵職人老師現場表演精湛傳統技藝，凡透過「 金骰擲好運」勝出的賓客， 就能免費帶回家可愛的龍年捏麵作品乙隻！

位於高鐵、火車站與捷運交通樞紐的君品酒店， 可說是春遊台北賓客的最佳選擇，不僅能享受奢華舒適的住宿體驗， 搭乘專屬接駁車不用十分鐘即可抵達「迪化街年貨大街」， 在全台規模最大、最負盛名的辦年貨必訪老街， 輕鬆將年貨買好買滿。2月2日起，距離君品酒店10分鐘路程的北 門及西門町將舉辦為期31天的2024台北燈節「龍躍光城」。 這場燈節以炫目燈海點綴整個城市，象徵祥龍飛「躍」臺北， 寓意帶領首都向前邁進，賓客可以沿途欣賞老城點亮臺北的新氣象， 度過精彩又難忘的龍年春節假期。

更多新春活動與飯店資訊，可詳見君品官網(https:// www.palaisdechinehotel.com/)或致 電02-2181-9999。

雅意義式餐廳與雲軒西餐廳特別打造浪漫奢華的情人節專屬甜 點，邀請情侶一同共享甜蜜愛戀。(圖/君品酒店)

君品酒店於昨日(1/31)邀請來自南投奧萬 大山區親愛村的「親愛愛樂」弦樂團演奏動人曲目， 為二月精彩的賀歲春節活動揭開序幕！（圖／君品酒店）