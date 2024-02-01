淡水傳統漁業之傳承-耙文蛤文化與文蛤料理報你知

鮮少民眾知道淡水河口有文蛤， 更不知道這裡是臺灣養殖文蛤的起源。淡水河口的沙質海底相當適合 文蛤生長，早期盛產文蛤， 只需簡單的漁具及利用天然的潮水就能採捕文蛤， 現仍有淡水漁民遵循著古老漁法， 讓淡水在地特有的傳統漁法在今日傳承了下來，透過文蛤放流復育， 並採季節性捕撈，使淡水河口生態得以永續平衡!

為保留與傳承淡水河百年傳統「耙文蛤」文化， 每年新北市政府及淡水區漁會在淡水河口進行文蛤苗增殖放流計畫， 放流數以百萬計的文蛤苗至淡水河， 希望透過放流計畫讓淡水河的蛤苗復育繁殖， 延續淡水河的耙文蛤文化，重現淡水河文蛤的昔日盛況。 過去皆認為臺灣養殖的文蛤是來自日本的麗文蛤，然而今(112) 年3月農業部水產試驗所透過DNA鑑定技術， 確認我國養殖的文蛤並非日本的麗文蛤，而是土生土長、尚未被描述 的新種，正式在國際SCI期刊發表並將其命名為「臺灣文蛤」（M eretrix taiwanica），這也就是說， 淡水河的文蛤是正港原生種的「臺灣文蛤」。

煩惱回家要煮什麼給家人吃嗎?文蛤料理報你知!冬天的文蛤最好吃 ！夏季雖然是文蛤生長快速的盛產期，但因為活動量也大， 蛤肉會比較瘦；等到天氣轉涼進入冬天，文蛤生長速度會變慢， 並將營養囤積在體內，這個時期的蛤肉更飽滿肥美，嚐鮮正當時。 鮮美可口的炒文蛤及飄香四溢的清蒸酒香文蛤，做法相當簡單— 油鍋放入薑蒜爆香，加入辣椒略炒，再簡單用醬油或鹽調味， 待文蛤打開淋上米酒就很鮮美；而清蒸酒香文蛤， 只需放入米酒及薑片蒸煮就可以輕鬆上菜；若是想做大鍋菜， 可嘗試蒜頭香菇文蛤雞湯，做法為將雞腿肉汆燙後放入薑片、清水、 雞腿肉熬煮30分鐘後，先把薑片撈起再加入蒜頭、香菇、 少量米酒及肥美的文蛤，即可顧好全家大小的胃！ 如想要嘗試南洋風味的文蛤料理，可以來個綠咖哩文蛤義大利麵， 利用市售綠咖哩調理包，煮滾後加入豌豆莢、豬肉、紅蘿蔔、蘑菇等 食材，最後加入文蛤待開殼，香噴噴的綠咖哩文蛤料理即刻上桌， 讓人食指大動!

新北市漁業處表示，文蛤為高蛋白低脂優質食品， 更具備大部分魚貝類的營養素，如蛋白質、鈣、磷、鉀、維生素B1 2、維生素E及牛磺酸等。文蛤營養豐富又美味，也是平價、 好料理的水產食材，不管是煮湯還是做成各種料理都很適宜。 如果不想自己動手料理， 推薦您到淡水漁人碼頭內木棧道下的大胖活海產也有文蛤料理， 現撈新鮮的文蛤現點現做 ，店內邊用餐邊欣賞無敵山河美景，吃完還能在漁港散步走走， 感受漁港風情。

炒文蛤。(圖/淡水區漁會)

綠咖哩文蛤義大利麵。(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)