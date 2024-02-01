淡水傳統漁業之傳承-耙文蛤文化與文蛤料理報你知

鮮少民眾知道淡水河口有文蛤，更不知道這裡是臺灣養殖文蛤的起源。淡水河口的沙質海底相當適合文蛤生長，早期盛產文蛤，只需簡單的漁具及利用天然的潮水就能採捕文蛤，現仍有淡水漁民遵循著古老漁法，讓淡水在地特有的傳統漁法在今日傳承了下來，透過文蛤放流復育，並採季節性捕撈，使淡水河口生態得以永續平衡!
為保留與傳承淡水河百年傳統「耙文蛤」文化，每年新北市政府及淡水區漁會在淡水河口進行文蛤苗增殖放流計畫，放流數以百萬計的文蛤苗至淡水河，希望透過放流計畫讓淡水河的蛤苗復育繁殖，延續淡水河的耙文蛤文化，重現淡水河文蛤的昔日盛況。過去皆認為臺灣養殖的文蛤是來自日本的麗文蛤，然而今(112)年3月農業部水產試驗所透過DNA鑑定技術，確認我國養殖的文蛤並非日本的麗文蛤，而是土生土長、尚未被描述的新種，正式在國際SCI期刊發表並將其命名為「臺灣文蛤」（Meretrix taiwanica），這也就是說，淡水河的文蛤是正港原生種的「臺灣文蛤」。
煩惱回家要煮什麼給家人吃嗎?文蛤料理報你知!冬天的文蛤最好吃！夏季雖然是文蛤生長快速的盛產期，但因為活動量也大，蛤肉會比較瘦；等到天氣轉涼進入冬天，文蛤生長速度會變慢，並將營養囤積在體內，這個時期的蛤肉更飽滿肥美，嚐鮮正當時。鮮美可口的炒文蛤及飄香四溢的清蒸酒香文蛤，做法相當簡單—油鍋放入薑蒜爆香，加入辣椒略炒，再簡單用醬油或鹽調味，待文蛤打開淋上米酒就很鮮美；而清蒸酒香文蛤，只需放入米酒及薑片蒸煮就可以輕鬆上菜；若是想做大鍋菜，可嘗試蒜頭香菇文蛤雞湯，做法為將雞腿肉汆燙後放入薑片、清水、雞腿肉熬煮30分鐘後，先把薑片撈起再加入蒜頭、香菇、少量米酒及肥美的文蛤，即可顧好全家大小的胃！如想要嘗試南洋風味的文蛤料理，可以來個綠咖哩文蛤義大利麵，利用市售綠咖哩調理包，煮滾後加入豌豆莢、豬肉、紅蘿蔔、蘑菇等食材，最後加入文蛤待開殼，香噴噴的綠咖哩文蛤料理即刻上桌，讓人食指大動!
新北市漁業處表示，文蛤為高蛋白低脂優質食品，更具備大部分魚貝類的營養素，如蛋白質、鈣、磷、鉀、維生素B12、維生素E及牛磺酸等。文蛤營養豐富又美味，也是平價、好料理的水產食材，不管是煮湯還是做成各種料理都很適宜。如果不想自己動手料理，推薦您到淡水漁人碼頭內木棧道下的大胖活海產也有文蛤料理，現撈新鮮的文蛤現點現做 ，店內邊用餐邊欣賞無敵山河美景，吃完還能在漁港散步走走，感受漁港風情。
炒文蛤。(圖/淡水區漁會)
綠咖哩文蛤義大利麵。(圖/新北市政府漁業及漁港事業管理處)