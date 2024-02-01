新北親師生平臺FUN寒假 快樂學習過新年 開心闖關賺紅包

新北市今(2024)年的「FUN寒假任務」又來了!只要進入親師生平臺(https://pts.ntpc.edu.tw/)完成指定任務，就可以獲得積點趣點數，並隨時使用豐富的線上自主學習資源。活動任務自1月15日起至3月7日止，可以在各個平臺遊戲中學習，包含學科的知識、遊戲化數位素養平臺等，透過自己努力主動學習，將累積點數兌換學習用品及超級點數，讓過年有小紅包，寒假學習更有動力。
教育局表示，今年FUN寒假任務與「PaGamO遊戲學習平臺」、「動物星球頻道」、「均一教育平臺」及「聯合學苑」合作，攜手打造一系列的寒假線上學習內容。PaGamO遊戲學習平臺除了學科任務外，還有一起愛地球、小小銀行家等核心素養任務，讓學生以答題佔據領地的遊戲方式學習學科課程，豐富又好玩。動物星球頻道則是將各種動物行為與特色拍成1至3分鐘的知識短片，以問答激發好奇心與榮譽心，每週更新5題動物知識，天天都能上線學習。
2024均一FUN心玩寒假活動，融合目前均一平臺上現有的學科及素養課程影片，搭配遊戲化限時徽章任務，讓學生在寒假期間保有自主學習動力。聯合學苑則讓學生根據好讀周報文章所設計的閱讀題目及資訊圖表，引導學生主動探索、思考，有助提升閱讀理解能力和圖表視讀能力。今年新推出「新北星聯盟－數位星球」，透過任務培養正確的數位素養，獲得網路安全和數位內容等知識，完成學習任務即可馬上累積點數到親師生平臺，讓學習動力滿滿。
仁愛國小老師李淑芬表示，學校於112學年度參與「5G智慧學習學校推動計畫」，老師們透過科技輔助，運用多樣化數位工具及線上資源，創造不同的教學模式，讓學生們知道如何自主學習，而親師生平臺的FUN寒假任務更能夠延續在校的課程，讓學生放假也能持續主動學習。五年級許致源同學提到，每年都會參加FUN寒假活動，今年還多了「新北星聯盟－數位星球」任務，只要答對問題通過關卡，就可以讓自己喜歡的角色升級，讓角色變得更厲害!完成關卡之後還可以獲得點數，兌換成各種有趣的小禮物，非常棒!
教育局表示，新北市為全國首創建置親師生平臺，推動以學生為中心的科技輔助自主學習，透過單一帳號簽入，至今整合並介接超過130項學習資源及平臺，讓親師生都能輕鬆使用數位教育資源自主學習，包括了PaGamO遊戲、均一、學習吧與因材網等四大平臺，還提供跨縣市及三大書商教科書資源；而針對數位時代的變革，數位素養教育不能等，教育局更打造新北星聯盟－數位星球遊戲平臺，用遊戲的方式培養孩子的數位素養！此外，教師也可以運用平臺資源派發寒假作業，從平臺後端的統計資料瞭解學生學習歷程，方便寒假過後檢視學習成效，實施差異化教學，讓寒假學習生活更充實。
孩子們共同合作完成線上學習任務。(圖/新北市教育局)
親師生平台的豐富獎品，不定期更新獎品內容，鼓勵學生線上自主學習。(圖/新北市教育局)