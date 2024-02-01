新北親師生平臺FUN寒假 快樂學習過新年 開心闖關賺紅包

新北市今(2024)年的「FUN寒假任務」又來了! 只要進入親師生平臺(https://pts.ntpc. edu.tw/)完成指定任務，就可以獲得積點趣點數， 並隨時使用豐富的線上自主學習資源。活動任務自1月15日起至3 月7日止，可以在各個平臺遊戲中學習，包含學科的知識、 遊戲化數位素養平臺等，透過自己努力主動學習， 將累積點數兌換學習用品及超級點數，讓過年有小紅包， 寒假學習更有動力。

教育局表示，今年FUN寒假任務與「PaGamO遊戲學習平臺」 、「動物星球頻道」、「均一教育平臺」及「聯合學苑」合作， 攜手打造一系列的寒假線上學習內容。PaGamO遊戲學習平臺除 了學科任務外，還有一起愛地球、小小銀行家等核心素養任務， 讓學生以答題佔據領地的遊戲方式學習學科課程，豐富又好玩。 動物星球頻道則是將各種動物行為與特色拍成1至3分鐘的知識短片 ，以問答激發好奇心與榮譽心，每週更新5題動物知識， 天天都能上線學習。

2024均一FUN心玩寒假活動， 融合目前均一平臺上現有的學科及素養課程影片， 搭配遊戲化限時徽章任務，讓學生在寒假期間保有自主學習動力。聯 合學苑則讓學生根據好讀周報文章所設計的閱讀題目及資訊圖表， 引導學生主動探索、思考，有助提升閱讀理解能力和圖表視讀能力。 今年新推出「新北星聯盟－數位星球」， 透過任務培養正確的數位素養，獲得網路安全和數位內容等知識，完 成學習任務即可馬上累積點數到親師生平臺，讓學習動力滿滿。

仁愛國小老師李淑芬表示，學校於112學年度參與「5G智慧學習 學校推動計畫」，老師們透過科技輔助， 運用多樣化數位工具及線上資源，創造不同的教學模式， 讓學生們知道如何自主學習，而親師生平臺的FUN寒假任務更能夠 延續在校的課程，讓學生放假也能持續主動學習。 五年級許致源同學提到，每年都會參加FUN寒假活動， 今年還多了「新北星聯盟－數位星球」任務， 只要答對問題通過關卡，就可以讓自己喜歡的角色升級， 讓角色變得更厲害!完成關卡之後還可以獲得點數， 兌換成各種有趣的小禮物，非常棒!

教育局表示，新北市為全國首創建置親師生平臺， 推動以學生為中心的科技輔助自主學習，透過單一帳號簽入， 至今整合並介接超過130項學習資源及平臺，讓親師生都能輕鬆使 用數位教育資源自主學習，包括了PaGamO遊戲、均一、 學習吧與因材網等四大平臺，還提供跨縣市及三大書商教科書資源； 而針對數位時代的變革，數位素養教育不能等， 教育局更打造新北星聯盟－數位星球遊戲平臺， 用遊戲的方式培養孩子的數位素養！此外，教師也可以運用平臺資源 派發寒假作業，從平臺後端的統計資料瞭解學生學習歷程， 方便寒假過後檢視學習成效，實施差異化教學， 讓寒假學習生活更充實。

孩子們共同合作完成線上學習任務。(圖/新北市教育局)

親師生平台的豐富獎品，不定期更新獎品內容，鼓勵學生線上自主學習。(圖/新北市教育局)