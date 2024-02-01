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英國企業調查：78%看好台灣經濟 重視能源、淨零商機

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2024/02/01 17:20
最新英國企業調查報告顯示，受訪英國企業對台灣經濟多持正向看法（圖／截自英國企業調查報告）

最新英國企業調查報告顯示，受訪英國企業對台灣經濟多持正向看法（圖／截自英國企業調查報告）

英國在台辦事處今（1）日公布最新最新年度英國企業調查（British Business Survey），6 成 3 受訪企業認為，已簽署的ETP協議於對台業務將有正面影響，7 成 8 對台灣經濟持正向看法，8 成 3 對能源和淨零產業商機持高度期望。此外，受訪企業肯定台灣持續改善數位貿易和投資環境。

該項調查在英國與台灣於去年（2023 年）11 月 8 日簽署台英提升貿易夥伴關係協議（Enhanced Trade Partnership Arrangement，簡稱ETP協議）後進行，共 76 間英國企業應答。6 成 3 受訪企業認為，已簽署的ETP協議對他們的對台業務將有正面影響。

該調查也詢問受訪企業對雙向投資、數位貿易，以及再生能源與淨零碳排等ETP三大優先領域的看法，收集到的資訊將有助於提供持續進行協商的台英雙邊參考。5 成受訪英國企業表示，台灣在先進科技的強項是吸引他們來台投資的主因，其中半導體、能源和先進工程是受訪企業認為台灣最具成長潛力和投資機會的產業。

對於台灣市場未來展望，5 成 9 企業從事能源和半導體相關產業。結果顯示，7 成 8 的受訪企業對台灣經濟抱持正向看法，並樂觀看待未來 1 至 3 年在台灣業務發展前景，對台灣市場信心較往年增加。8 成 3 受訪企業對於能源和淨零產業商機持高度期望。

英國在台辦事處代理代表嚴濤暮（Tom Burn）表示： 「2023年是台英合作具有里程碑意義的一年，我們看到英國和台灣之間締造了許多新的『第一』紀錄，包括11月簽署了歷史性的第一份ETP協議、7月簽署了台英醫衛合作瞭解備忘錄、7月還舉行了第一屆台英半導體對話會議、9月台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）首度展示英國主題館，以及啟動了新的台英創新研發合作計畫。我相信2024年將會看到台英貿易投資關係更進一步成長。」

此項最新英國企業調查的最終完整調查結果，將於英國政府官方網站GOV.UK的台灣專頁公告。
英國在台辦事處
英國企業調查
台英ETP
淨零
雙向投資
數位貿易
再生能源
半導體

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