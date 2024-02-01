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中華電信積極培育企業永續專業人才！開辦全方位ESG系列課程　助力集團及夥伴推動永續

By 台灣英文新聞
2024/02/01 17:18

中華電信學院近年積極開辦ESG系列課程，透過教育訓練，將ESG內化為企業員工的DNA，同時為集團培育優秀的「企業永續ESG」專業人才，從開辦至今，取得相當良好的成效。2023年全年，中華電信學院開辦了346班ESG相關培訓課程，培育了近4萬人次員工，並與台灣永續能源研究基金會合作辦理「企業永續管理師證照培訓班」，鼓勵公司內有志從事ESG相關工作的同仁參訓及取得認證，最終共取得台灣能源永續研究基金會頒發的156張「企業永續管理師證照」以及15張資料治理CDMP國際證照，為台灣企業中取得該類證照數量最多的公司。

此外，鑑於氣候變遷及淨零排放為現今全球關注議題，中華電信學院也開辦課程輔導公司同仁順利取得了83張ISO 14064-1證照和85張ISO 14001證照，並將ESG系列課程推廣至集團子公司，為集團子公司量身開辦的「碳盤查與減碳路徑規畫工作坊」即大獲好評，促進集團一同齊步向前推動ESG永續作為。另配合中華電信已於2023年率先同業承諾於2030年達成生物多樣性的淨正向影響(Net Positive Impact, NPI)與實現不毀林(No Net Deforestation, NND)目標，中華電信學院與產官學研專家合作，舉辦了一系列生物多樣性議題相關課程，厚植中華電信在環境保護領域之實力，同時顯示公司培育企業永續專業人才不遺餘力。

展望2024年，中華電信學院將持續擴大ESG系列課程服務對象，將規劃建置「供應商淨零永續學園數位學習平台」，期待發揮龍頭電信領頭羊的角色，與供應商夥伴「大手拉小手，減碳一起走！」中華電信學院秉持「對齊公司永續發展、培育人才學以致用」的價值主張，透過培育「企業永續ESG」專業人才，達成公司成為以永續發展為基礎的國際標竿企業願景，並將與各行業夥伴攜手合作，以創新思維齊力為推動永續發展做出更大的貢獻。

更新時間 : 2024-02-01 17:44 GMT+08:00

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