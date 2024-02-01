Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

香港善心謝女士購王媽媽溫馨酥送小作所　唐氏症基金會轉贈年菜助身障及弱勢兒少

By 台灣英文新聞
2024/02/01 17:17
圖／新北市政府社會局

圖／新北市政府社會局

香港一位善心謝姓女士，每年委託購買新莊「王媽媽法式溫馨酥」6萬元鳳梨酥禮盒，捐贈給社福團體，今年再度購買，其中100盒鳳梨酥禮盒，透過市議員陳世軒連結新北好日子愛心大平台，捐贈給新莊區4家身障小作所，包含幸福、中港、後港和新豐小作所。另外，中華民國唐氏症基金會也轉贈700份鴻福海陸小套餐年菜給新北市身心障礙者家庭資源中心及小衛星，以送給服務的身障案家或弱勢兒少，讓他們有豐盛年菜圍爐過好年。

「王媽媽法式溫馨酥」第三代傳人王嘉珞表示，她奶奶王陳玉銤於65歲才前往法國學習烘焙手藝，返台後在新莊開設烘焙店，由於手作鳳梨酥受到消費者喜愛，甚至訂購送往國外的留學生或移民品嘗台灣的風味以解鄉愁，因此父親王懋深將之取名為「溫馨酥」，意藉鳳梨酥傳送溫馨情。

王嘉珞說，因之前在香港工作，與謝女士比鄰，謝女士得知她奶奶開店的故事，非常敬佩，因此每年都會匯款購買，請她轉送給社福機構或慈善團體。這回透過陳世軒議員，首度捐給大平台。

唐氏症基金會董事長林正俠則表示，基金會發起「送愛募集活動」迄今邁入第11年，一年三節都會推出節慶送愛禮盒，藉此讓唐寶寶及身心障礙者擁有穩定工作的機會；另外透過社福公益平台募集七千八百份鴻福海陸小套餐，分別提供全國28所特殊學校唐氏症及身障家庭等，其中有732份轉贈新北市社會局。

社會局長李美珍說，非常感謝社會各界響應新北市好日子愛心大平台，於農曆春節前持續送愛給弱勢族群，唐氏症基金會所轉贈的海陸小套餐年菜，連日來分送給樂慧、樂圓家資中心及清水教會、麥田協會、三峽禮拜堂、板橋救恩堂等小衛星。有小朋友回饋卡片寫到：「謝謝您，讓我們年夜飯菜香、家人香！」

更新時間 : 2024-02-01 17:44 GMT+08:00

最受歡迎

快訊【有片】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長
快訊【有片】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長
推理韓劇「殺人者的購物中心」劇情不斷反轉　大量打鬥超刺激　究竟應該相信誰？
推理韓劇「殺人者的購物中心」劇情不斷反轉　大量打鬥超刺激　究竟應該相信誰？
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
2024走春必訪！淡水無極天元宮櫻花綻放中 2/5起開放夜間賞櫻
2024走春必訪！淡水無極天元宮櫻花綻放中 2/5起開放夜間賞櫻
阿茲海默症具「傳播性」？研究：極罕見、個案兒童期均注射過人類生長激素
阿茲海默症具「傳播性」？研究：極罕見、個案兒童期均注射過人類生長激素
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【天空塔弊案2】邱冠勲千字聲明 碩河批混淆視聽 金管會：聯貸銀行團研議違約與否
【天空塔弊案2】邱冠勲千字聲明 碩河批混淆視聽 金管會：聯貸銀行團研議違約與否
〈財經主筆室〉美科技股頻創新高仍爆裁員潮　解僱風會吹向台灣竹科嗎？
〈財經主筆室〉美科技股頻創新高仍爆裁員潮　解僱風會吹向台灣竹科嗎？