香港善心謝女士購王媽媽溫馨酥送小作所　唐氏症基金會轉贈年菜助身障及弱勢兒少

香港一位善心謝姓女士，每年委託購買新莊「王媽媽法式溫馨酥」6萬元鳳梨酥禮盒，捐贈給社福團體，今年再度購買，其中100盒鳳梨酥禮盒，透過市議員陳世軒連結新北好日子愛心大平台，捐贈給新莊區4家身障小作所，包含幸福、中港、後港和新豐小作所。另外，中華民國唐氏症基金會也轉贈700份鴻福海陸小套餐年菜給新北市身心障礙者家庭資源中心及小衛星，以送給服務的身障案家或弱勢兒少，讓他們有豐盛年菜圍爐過好年。
「王媽媽法式溫馨酥」第三代傳人王嘉珞表示，她奶奶王陳玉銤於65歲才前往法國學習烘焙手藝，返台後在新莊開設烘焙店，由於手作鳳梨酥受到消費者喜愛，甚至訂購送往國外的留學生或移民品嘗台灣的風味以解鄉愁，因此父親王懋深將之取名為「溫馨酥」，意藉鳳梨酥傳送溫馨情。
王嘉珞說，因之前在香港工作，與謝女士比鄰，謝女士得知她奶奶開店的故事，非常敬佩，因此每年都會匯款購買，請她轉送給社福機構或慈善團體。這回透過陳世軒議員，首度捐給大平台。
唐氏症基金會董事長林正俠則表示，基金會發起「送愛募集活動」迄今邁入第11年，一年三節都會推出節慶送愛禮盒，藉此讓唐寶寶及身心障礙者擁有穩定工作的機會；另外透過社福公益平台募集七千八百份鴻福海陸小套餐，分別提供全國28所特殊學校唐氏症及身障家庭等，其中有732份轉贈新北市社會局。
社會局長李美珍說，非常感謝社會各界響應新北市好日子愛心大平台，於農曆春節前持續送愛給弱勢族群，唐氏症基金會所轉贈的海陸小套餐年菜，連日來分送給樂慧、樂圓家資中心及清水教會、麥田協會、三峽禮拜堂、板橋救恩堂等小衛星。有小朋友回饋卡片寫到：「謝謝您，讓我們年夜飯菜香、家人香！」