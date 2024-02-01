香港善心謝女士購王媽媽溫馨酥送小作所　唐氏症基金會轉贈年菜助身障及弱勢兒少

香港一位善心謝姓女士，每年委託購買新莊「 王媽媽法式溫馨酥」6萬元鳳梨酥禮盒，捐贈給社福團體， 今年再度購買，其中100盒鳳梨酥禮盒， 透過市議員陳世軒連結新北好日子愛心大平台， 捐贈給新莊區4家身障小作所，包含幸福、中港、 後港和新豐小作所。另外， 中華民國唐氏症基金會也轉贈700份鴻福海陸小套餐年菜給新北市 身心障礙者家庭資源中心及小衛星， 以送給服務的身障案家或弱勢兒少，讓他們有豐盛年菜圍爐過好年。

「王媽媽法式溫馨酥」第三代傳人王嘉珞表示， 她奶奶王陳玉銤於65歲才前往法國學習烘焙手藝， 返台後在新莊開設烘焙店，由於手作鳳梨酥受到消費者喜愛， 甚至訂購送往國外的留學生或移民品嘗台灣的風味以解鄉愁， 因此父親王懋深將之取名為「溫馨酥」，意藉鳳梨酥傳送溫馨情。

王嘉珞說，因之前在香港工作，與謝女士比鄰， 謝女士得知她奶奶開店的故事，非常敬佩，因此每年都會匯款購買， 請她轉送給社福機構或慈善團體。這回透過陳世軒議員， 首度捐給大平台。

唐氏症基金會董事長林正俠則表示，基金會發起「送愛募集活動」 迄今邁入第11年，一年三節都會推出節慶送愛禮盒， 藉此讓唐寶寶及身心障礙者擁有穩定工作的機會； 另外透過社福公益平台募集七千八百份鴻福海陸小套餐， 分別提供全國28所特殊學校唐氏症及身障家庭等， 其中有732份轉贈新北市社會局。

社會局長李美珍說， 非常感謝社會各界響應新北市好日子愛心大平台， 於農曆春節前持續送愛給弱勢族群， 唐氏症基金會所轉贈的海陸小套餐年菜，連日來分送給樂慧、 樂圓家資中心及清水教會、麥田協會、三峽禮拜堂、 板橋救恩堂等小衛星。有小朋友回饋卡片寫到：「謝謝您， 讓我們年夜飯菜香、家人香！」