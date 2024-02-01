六福萬怡甜蜜神助攻 推情人節大餐、特調、住房贈SPA

搶攻甜蜜商機，坐落南港車站四鐵交匯的台北六福萬怡酒店推出一系列浪漫約會行程，為賓客打造完美情人夜，2月1日至3月14日The Lounge大廳酒吧推出情人節限定特調，享受浪漫微醺情人月。敘日全日餐廳則加碼主廚位上料理「帝王蟹」與各式異國美饌滿足戀人味蕾，2月5日前預訂享免服務費再加贈「一禮莊園」玫瑰永生花及粉紅氣泡酒乙瓶，讓情人節更添浪漫儀式感。若想與另一半共度美好夜晚，酒店也推出「BEING spa 舒心住房專案」，包含雙人BEING spa都會舒展保養課程與翌日自助早餐，獻給戀人溫柔呵護，愜意享受雙人假期。

囊括各式異國美饌深受賓客喜愛的敘日全日餐廳，於2月12日至2月14日亦推出豐盛美食款待戀人，午、晚餐推出主廚加碼位上料理「帝王蟹」，以及鮮嫩肥美的松葉蟹腳吃到飽、饕客最愛爐烤肋眼牛排、片皮鴨及手作提拉米蘇等，每人2,199元+10%。2月5日前預訂的愛侶們還可獲贈進口粉紅氣泡酒乙瓶和一禮莊園精美永生玫瑰花束，再享免一成服務費，讓情人節大餐更添浪漫儀式感。

打造浪漫微醺情人月， The Lounge大廳酒吧也於2月1日至3月14日推出調酒師精心設計的情人節限定特調，彷彿飲入絕美的星空的「流星雨 」，以桃子燒酒為基酒，加入濃郁果香的紫羅蘭利口酒和葡夢香甜酒，並以新鮮蘋果與檸檬平衡甜感，入口可感受如同初戀般的酸甜滋味。「黑森林旺卡」以情人節不可或缺的巧克力與牛奶混調伏特加，加入櫻桃利口酒，呈現絲絨般的滑順口感，彷如是品嚐黑森林蛋糕般，演繹如熱戀般的滋味與豐富層次。情人節限定特調每款400元+10%。凡點選情人節特調兩杯，即可獲得資生堂沙龍品牌HAIR KITCHEN永續洗護髮品，數量有限，贈完為止。

若想與另一半共度美好夜晚，六福萬怡也與BEING spa攜手推出「BEING spa 舒心住房專案」售價9,199元，入住飽覽南港翠綠茶山的豪華客房，並獻給戀人們溫柔呵護，加贈價值6,160元的雙人BEING spa都會舒展保養療程，並享翌日自助早餐，愜意享受雙人假期。