臺灣期貨交易所積極拓展國際關係　再度成功連任期貨市場協會(AFM)監察人

2024年開春之際，臺灣期貨交易所(期交所)即大步開拓國際關 係、國際能見度及知名度，2月1日至2日赴泰國曼谷參加第26屆 期貨市場協會(Association of Futures Markets, AFM)年會，爭取連任協會監察人，並擔任專題座談與談人， 分享我國期貨市場發展成果。

期貨市場協會(AFM) 1998年在阿根廷布宜諾斯艾利斯成立， 由東歐及其他新興市場交易所發起成立， 目的在促進新興衍生性商品交易所發展， 為新興衍生性商品市場最重要交流平台。本屆年會由泰國期貨交易所 (TFEX)主辦，期交所於會員大會， 再度獲全體會員代表一致通過，成功連任監察人， 持續深化國際關係。

期交所2007年加入AFM，並自2015年起擔任監察人， 長期以實際行動支持AFM，協助會務，並多次受邀擔任與談人， 與會員緊密互動，關係良好。本次黃定容經理再度受邀擔任「 區域期貨市場發展」(The Regional Futures Industry)座談與談人，與泰國期貨交易所(TFEX)、 新加坡交易所(SGX)、印尼商品及衍生性商品交易所( ICDX)及日本交易所(JPX)等代表對談， 分享我國期貨市場成功驅動力、金融創新及國際合作成果， 提升國際知名度。

本屆年會與會者近百人，有來自全球交易所、結算機構、 證券期貨業者、指數編製機構及資訊廠商等，包括標普道瓊指數( S&P DJI)、倫敦金屬交易所(LME)、那斯達克交易所( Nasdaq)、匈牙利集保結算所(KELER CCP)及南非交易所(JSE)等。 各界菁英專家代表就市場發展趨勢、全球不穩定環境對市場之影響、 碳權與環境類商品市場運作、 大宗商品交易所在小型生產者眾多之市場之聚合作用、 人工智慧在期貨市場之最新應用發展等各項議題交換意見及看法， 乃是新興衍生性商品市場最重要盛會之一。

期交所再度出擊成功，積極進行交流及互動，汲取相關經驗， 開拓合作機會，對提升我國期貨市場能見度及拓展國際關係， 成果豐碩。