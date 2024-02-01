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臺灣期貨交易所積極拓展國際關係　再度成功連任期貨市場協會(AFM)監察人

By 台灣英文新聞
2024/02/01 17:15

2024年開春之際，臺灣期貨交易所(期交所)即大步開拓國際關係、國際能見度及知名度，2月1日至2日赴泰國曼谷參加第26屆期貨市場協會(Association of Futures Markets, AFM)年會，爭取連任協會監察人，並擔任專題座談與談人，分享我國期貨市場發展成果。

期貨市場協會(AFM) 1998年在阿根廷布宜諾斯艾利斯成立，由東歐及其他新興市場交易所發起成立，目的在促進新興衍生性商品交易所發展，為新興衍生性商品市場最重要交流平台。本屆年會由泰國期貨交易所(TFEX)主辦，期交所於會員大會，再度獲全體會員代表一致通過，成功連任監察人，持續深化國際關係。

期交所2007年加入AFM，並自2015年起擔任監察人，長期以實際行動支持AFM，協助會務，並多次受邀擔任與談人，與會員緊密互動，關係良好。本次黃定容經理再度受邀擔任「區域期貨市場發展」(The Regional Futures Industry)座談與談人，與泰國期貨交易所(TFEX)、新加坡交易所(SGX)、印尼商品及衍生性商品交易所(ICDX)及日本交易所(JPX)等代表對談，分享我國期貨市場成功驅動力、金融創新及國際合作成果，提升國際知名度。

本屆年會與會者近百人，有來自全球交易所、結算機構、證券期貨業者、指數編製機構及資訊廠商等，包括標普道瓊指數(S&P DJI)、倫敦金屬交易所(LME)、那斯達克交易所(Nasdaq)、匈牙利集保結算所(KELER CCP)及南非交易所(JSE)等。各界菁英專家代表就市場發展趨勢、全球不穩定環境對市場之影響、碳權與環境類商品市場運作、大宗商品交易所在小型生產者眾多之市場之聚合作用、人工智慧在期貨市場之最新應用發展等各項議題交換意見及看法，乃是新興衍生性商品市場最重要盛會之一。

期交所再度出擊成功，積極進行交流及互動，汲取相關經驗，開拓合作機會，對提升我國期貨市場能見度及拓展國際關係，成果豐碩。

更新時間 : 2024-02-01 17:44 GMT+08:00

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