臺灣證券交易所辦理大專院校「金融講座線上觀後心得分享」有獎徵文活動

臺灣證券交易所為健全年輕人投資風險觀念，持續於全國大專院校辦理金融教育系列校園講座，邀請主管機關首長及財經名人與年輕學子談投資、講風險，及分享自身的投資經驗與建議，並將精彩講座內容錄製成實況講座宣導影片。為提升金融知識普及成效，推出之「金融講座線上觀後心得分享」有獎徵文活動圓滿完成，熱騰騰的得獎名單，先賭為快。

全國各大專院校學生觀看金管會證期局張振山局長主講之「 認識投資風險 掌握市場新趨勢」，證交所市場推廣部陳欣昌經理主講之「臺灣資本市場與ESG永續發展」，及非凡商業王嬿婷主播主講之「投資理財與市場風險」等3則實體講座之數位錄製影片後撰寫心得，挑選出具有深刻學習收穫、文筆生動流暢之心得分享。

從心得分享徵文中不難發現，大專院校學生對投資風險意識的提升，了解没有穩賺不賠的投資，高報酬背後可能暗藏高風險，踏入證券市場前，一定要停、看、聽、做功課，要有健全的心態、洞察力與獨立思考，尤其是資訊氾濫的今日，應審慎判斷投資訊息真實性，以增進「識詐」的防禦能力。另外，「臺灣資本市場與ESG永續發展」影片，說明綠色金融及永續投資等重要觀念，也讓學生了解ESG對我國資本市場的重要性，及對ESG永續發展有更進一步的認識。

證交所表示，進入股票市場前，了解商品特性及交易制度，做好風險控管才是長久投資及交易之道，為持續協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識，證交所辦理系列校園實體講座，並自112年9月25日至12月9日辦理心得分享徵文活動，在校園成功蔚為風潮，計有190名學生熱情參與。今統一於2月1日公布50名佳作名單，可獲得超商電子商品券500元，及未獲選之參加者中另抽出100名幸運獎，可獲得超商電子商品券200元。同時，50篇佳作心得徵文刊登於宅在家學習網「大專院校金融講座觀後心得分享」專區，得獎名單搶「鮮」出爐，欲知詳細得獎名單資訊，請至證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」（https://shl.twse.com.tw/）查詢。隨著資訊科技與產業的發達與進步，