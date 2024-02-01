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進入火山活躍期 冰島城鎮加緊「築堤」阻熔岩

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/01 16:22
2024年1月17日，冰島漁港格林達維克築堤防火山熔岩。（圖／路透社Phil Noble）

2024年1月17日，冰島漁港格林達維克築堤防火山熔岩。（圖／路透社Phil Noble）

被譽為「冰與火的國度」，豐富的火山資源對冰島是福也是禍。隨著數座火山變得活躍，冰島開始大興土木，建造高達 3 層樓高的「堤壩」，一旦火山爆發，才能將熔岩阻擋在外。

路透社報導，鄰近首都雷克雅維克（Reykjavik）的西南端雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula），共有 3 萬居民，占全國人口 8%。此區域有 6 座火山系統，近年來活動頻繁，光是 2021 年起就發生了 5 次火山噴發事件，活躍期恐達 3 世紀之久。

去年 11 月起，有關當局開始在半島的斯瓦森吉（Svartsengi）地熱發電廠附近蓋 8 至 10 公尺高的堤防，避免熔漿侵入城鎮。有著 4 千居民的重要漁港格林達維克（Grindavik），也開始了築壩工程。這座漁村在地震延續數周後緊急疏散，12 月就發生噴發事件。

冰島、夏威夷、義大利此前都曾有類似的築堤工程，但均無如此規模。冰島是於 1973 年首度建造護欄，之後的火山爆發事件，多與城鎮與基礎建設相距甚遠，便也不再積極這類工事，如今則不得不再為之。

火山爆發，是冰島人的美麗與哀愁。驚心動魄的壯闊美景，可能伴隨家園人員的毀滅，地熱能卻也是重要的綠能來源與觀光吸引力。究竟能不能一訪？歐洲新聞台指出，旅客最好先上冰島氣象局（Icelandic Met Office）與冰島安全旅遊網（Save Travel Iceland）網站，查詢最新的火山地震資訊。

網路流傳的冰山火山熔岩空拍影像：

進入火山活躍期 冰島城鎮加緊「築堤」阻熔岩
2024年1月14日，冰島格林達維克屋舍遭熔岩侵入。（圖／路透社@bsteinbekk via Instagram）

進入火山活躍期 冰島城鎮加緊「築堤」阻熔岩
2024年1月14日，冰島雷克雅內斯半島火山熔岩。（圖／路透社Iceland Civil Protection）
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