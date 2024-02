進入火山活躍期 冰島城鎮加緊「築堤」阻熔岩

被譽為「冰與火的國度」,豐富的火山資源對冰島是福也是禍。隨著數座火山變得活躍,冰島開始大興土木,建造高達 3 層樓高的「堤壩」,一旦火山爆發,才能將熔岩阻擋在外。

路透社報導,鄰近首都雷克雅維克(Reykjavik)的西南端雷克雅內斯半島(Reykjanes peninsula),共有 3 萬居民,占全國人口 8%。此區域有 6 座火山系統,近年來活動頻繁,光是 2021 年起就發生了 5 次火山噴發事件,活躍期恐達 3 世紀之久。

去年 11 月起,有關當局開始在半島的斯瓦森吉(Svartsengi)地熱發電廠附近蓋 8 至 10 公尺高的堤防,避免熔漿侵入城鎮。有著 4 千居民的重要漁港格林達維克(Grindavik),也開始了築壩工程。這座漁村在地震延續數周後緊急疏散,12 月就發生噴發事件。

冰島、夏威夷、義大利此前都曾有類似的築堤工程,但均無如此規模。冰島是於 1973 年首度建造護欄,之後的火山爆發事件,多與城鎮與基礎建設相距甚遠,便也不再積極這類工事,如今則不得不再為之。

火山爆發,是冰島人的美麗與哀愁。驚心動魄的壯闊美景,可能伴隨家園人員的毀滅,地熱能卻也是重要的綠能來源與觀光吸引力。究竟能不能一訪?歐洲新聞台指出,旅客最好先上冰島氣象局(Icelandic Met Office)與冰島安全旅遊網(Save Travel Iceland)網站,查詢最新的火山地震資訊。

網路流傳的冰山火山熔岩空拍影像:

