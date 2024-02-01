吐瓦魯變天否？總理候選人對台邦交立場不一　宏都拉斯恐是前車之鑑

中國瞄準太平洋第二島鏈，奪台灣邦交國諾魯，又瞄準另一邦交吐瓦魯，企圖以收買當地媒體影響當地國會選舉。現任親台總理拿塔諾競選失利，角逐新任總理的候選人對與維繫台邦交立場不一，台吐關係是否生變，宏都拉斯恐是前車之鑑。外交部今（1）日表示，目前已知的當選人大部分都與中華民國大使館互動頻繁、立場友善，並支持維護兩國邦誼。

諾魯轉向在前 吐瓦魯選後變天？

台灣大選上月塵埃落定，諾魯閃電與台灣斷交轉向中國，隨繼傳出將於1月26日舉行國會選舉的吐瓦魯瀕臨變天，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）接受「澳洲人報」（The Australian）訪問時表示，吐瓦魯消息人士指出，該國選後可能也轉向中國，將角逐新總理的吐瓦魯財政部長塞夫．潘恩紐（Seve Paeniu）亦指出將於選後重新檢視與台灣關係，台吐關係不穩甚囂塵上。

根據吐國27日公布之選舉結果，現任總理拿塔諾（Kausea Natano）失去議席，無緣角逐連任，更助長吐瓦魯可能外交轉向中國的揣測。

現任總理認為新政府親台立場不變

拿塔諾自2019年9月擔任總理迄今，他日前接受中央社專訪指出，前將此番國會選舉當選人，包括新科與資深議員，多數都支持吐瓦魯與台灣的關係，他確信多數資深議員會繼續支持台吐邦交。

他認為，土國將外交轉向的想法，是基於中國將提供更多財政支持的假設，然而此假設是錯誤、並無任何證實。而過去與中國斷交轉向台灣，就是因為中國「虛假的保證」。

關於塞夫．潘恩紐的論調，拿塔諾認為，個別議員都有發表自身觀點的權利，但這並非全體觀點、也非團隊或看守政府對兩岸關係的觀點。

總理角逐者態度不一

順利於大選中連任的反對派領袖、角逐新任總理之位的索本嘉（Enele Sopoaga），曾於2013年8月至2019年9月間擔任總理，此前曾任吐瓦魯駐台灣大使。他向中央社表態，若上台不會考慮外交轉向，稱台吐關係不穩是「假議題」。他表示，無論未來擔任領導人或是國會議員，努力確保延續台吐邦誼是他的基本立場。

談及新國會對台立場，索本嘉認為「態度沒有任何轉變」，吐國人民在教育、醫療、發展等層面接受台灣援助，人民從台吐關係中受益。氣候變遷與海平面上升是吐國面臨的國安要務，台灣在雙邊與多邊國際互動上，都是吐瓦魯強而有力的支持者，更支持世界為了氣候變遷與海平面上升議題作出努力。

談及另一總理角逐者塞夫．潘恩紐對台吐關係的觀點，他認為是「經過精心設計的發言」，且駐台大使潘恩紐談論遵循一中政策的可能性，可謂「胡說八道」。但他也坦言，吐國傳出的外交轉向聲浪，是受「經濟動機以及自私來驅動。」

中國收買吐媒介選 台灣外交部屢次重申邦交穩固

外交部副發言人蕭光偉今日於例行記者會上表示，日前有媒體揭露，中國試圖收買當地媒體影響吐瓦魯國會選舉，對於此般惡劣行徑要予以譴責，並呼籲國際社會密切關注，共同反制威權獨裁國家藉機操弄民主國家的選舉。

談及吐國選舉結果，蕭光偉指出，目前已知的當選人大部分都與中華民國大使館互動頻繁、立場友善，並支持維護兩國邦誼。外交部將密切注意選後吐瓦魯政局發展，持續深化與吐瓦魯新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。

蔡政府執政8年以來斷交10國，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯以及諾魯，目前僅剩12邦交國，分別為梵蒂岡、貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、巴拉圭、馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、史瓦帝尼。

然而斷交的前奏總是類似，台灣前邦交國宏都拉斯於2021年總統大選前，親中的左派「自由重建黨」（Libre）候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）既已放話轉向中國，在其當選後，經美國周旋與台灣持續邦交，卻仍在2023年3月宏都拉斯正式與台灣斷交，與北京建交。吐瓦魯選後是否立即變天或延遲變天，仍待時間證明。