民進黨游錫堃2/2起辭去立委職務　癌症希望基金會董事長王正旭遞補

更新時間: 2024-02-01 16:59

民進黨不分區立委游錫堃連任立法院長失利辭去立委，由醫師王正旭遞補，王正旭向來自各界關心表達謝意，盼將來在國會積極推動癌症篩檢、加強癌症新藥可近性，達到健康台灣目標。

至於游錫堃今天接受電子媒體訪問時坦言，之前就已決定要辭不分區，因為是賴清德提名他當不分區立委，所以元月19日就曾向賴清德報告。



國民黨立委韓國瑜當第選11屆立法院長，尋求立法院長連任未果的游錫堃因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務。根據民進黨不分區立委名單，將由排名第13名的HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師王正旭遞補。

(圖/取自官方臉書)

王正旭今天忙於會議，媒體陸續電話詢問，他才得知自己遞補進國會，他感謝來自各界的關心與支持。

長期致力於癌症相關議題、身為臨床醫師的王正旭有可能進入立法院社會福利及衛生環境委員會，他告訴媒體記者，因忙於會議無法詳細說明未來推動規劃，但一定以健康台灣為目標。

台灣新藥等待納入健保給付曠日費時，高價新藥難以收入健保，王正旭期盼加強癌症新藥可近性。中央社引述王正旭說，希望給台灣的癌症患者更好照顧；另外，預防勝於治療，除了持續強化台灣民眾防癌健康觀念，也會繼續推廣癌症篩檢等方法，以利及早發現、及早治療。

首次發稿: 2024-02-01 15:02

第11屆立委今天（1日）進行立法院長選舉，民進黨不分區立委游錫堃尋求連任未果，宣布請辭立委。這席不分區立委遺缺，據民進黨不分區立委名單，將由排名第13的癌症希望基金會董事長王正旭遞補。

第11屆立委今天報到後，上午進行立法院長選舉，第一輪投票無人過半，第二輪投票結果，在民眾黨8位立委未進場投票下，國民黨推出的立委韓國瑜拿到54票，民進黨尋求連任的游錫堃51票，韓國瑜當選第11屆立法院長。

游錫堃隨即發表聲明指出，「敝人因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務。」

這席立委依民進黨不分區立委名單，將由排名第13名的HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師王正旭遞補。

王正旭因兒時經歷祖母罹癌過世，使他發憤圖強，立志成為醫師，後來母親確診大腸癌，種種經歷讓他更加了解癌友家屬心情，推動成立癌症希望基金會，多年來持續為癌友倡議發聲。

王正旭去年11月獲民進黨提名不分區立委時，曾接受媒體訪問，當時他表示，未來進入國會，除了癌友權益，比較重要的應該是如何讓全民在健康維護等各方面，都能達到預期的成果。

中央社引述王正旭說，他本身是服務癌症為主，這可以當作一個出發點，以前做的事情可以當作基礎，廣泛應用在所有疾病與健康照護上，達到該有的責任，很期待大家共同努力。