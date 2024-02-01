【神聖不可侵犯】欲修改王室法遭判違憲 泰國前進黨面臨解散危機

打著改革、收束王權旗幟的泰國前進黨（Move Forward Party），去年挾著廣大民意支持，在國會大選中大獲全勝，卻遭保守派處處掣肘而難以施展。其最主要的政見──修改冒犯王室法（lese majeste laws），1 月 31 日被法院裁定違憲，改革之路再受挫，可能連政黨的未來都朝不保夕。

BBC、ABC、路透社報導，前進黨有意修法，如降低刑罰、必須由王室成員提出才能起訴等等，減少此法遭濫用的情況。然而，泰國憲法法庭裁決，泰王作為國家元首，已成泰國國家認同的核心，前進黨的修法提案意圖削弱王權，推翻此一根深蒂固的民主政治體系，有違憲之虞。

多年來，從無政黨膽敢提出如此「動搖國本」的提案。前進黨還只是提「修法」，而非許多年輕世代倡議的「廢止」，卻仍在萌芽階段就被掐滅。經此判決，無異於釋出警告訊息，任何勢力，就算是人民選出的國會力量，都不可動王權一根寒毛。

率領前進黨成為國會最大黨的皮塔（Pita Limjaroenrat），一度被視為是反建制與軍系權貴的一股強大勢力。他 2023 年兩度角逐國會總理失利，都遭由軍系勢力把持的參議院擋下，9 月辭去黨魁一職。捲入不少法律紛爭的他，一度被停職，日前才洗清罪名，恢復眾議員身分。

皮塔個人雖逃過一劫，這最受人民歡迎的政黨，卻可能面臨被解散的命運。目前判決並無連帶懲罰，但已有保守派放話要訴請解散前進黨，甚至禁止領導人從政。過去泰國改革派政黨就曾落得如此下場。

泰國的冒犯王室法（lese majeste laws）（刑法第 112 條）堪稱全球最嚴苛，隻字片語都可能被主觀認定侮辱皇室，鋃鐺入獄，近年來更常遭當局用來對付異議分子、箝制言論自由。

日前一名曾參加反政府示威，並在臉書批評皇家的 30 歲男子，就被判處 50 年徒刑，是史上最重。2020 年泰國爆發民主示威潮以來，至少 262 人獲罪。