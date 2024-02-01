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民眾黨立委陳昭姿道歉聲明: 確實投給黃珊珊　不慎汙染變廢票

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/01 12:00
民眾黨立委陳昭姿道歉聲明: 確實投給黃珊珊　不慎汙染變廢票

更新時間: 2024-02-01 13:04

第11屆立委今天進行立法院長選舉，卻出現1張無效票。民眾黨團透過聲明表示，民眾黨立委陳昭姿因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，導致遭會議主席柯建銘個人認定為廢票，對會議主席判定表示遺憾。

第11屆立委今天進行立法院長選舉，卻出現1張無效票。民眾黨立委陳昭姿透過聲明，她清楚投給同黨立委黃珊珊，但因投票筆沾有印污而污染手指及選票，導致被認定為廢票，要向黨團與支持者致歉。

民眾黨團今天中午透過聲明表示，黨團成員陳昭姿在票選院長時的選票，投票戳已明顯蓋印於黃珊珊，惟因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，導致遭會議主席個人認定為廢票，民眾黨團對會議主席判定表示遺憾。

此外，民眾黨團也表示，立法院長第二輪投票，黨團成員不會進場。

民眾黨團副總召黃珊珊中午步出黨團辦公室受訪時表示，這只是一個小小的疏失，不會有黨紀處分。

首次發稿: 2024-02-01 12:00

今天(2月1日) 立法院院長選舉投票結果: 韓國瑜54票、黃珊珊7票，游錫堃51票。民眾黨出現1張爭議選票。經臨時主席柯建銘裁決該爭議票為無效票。

因此有效票為112票, 黃珊珊原本應有至少8張得票數, 因此減少為7票。立委陳昭姿隨即在臉書「自首」, 表明她的確是投給黃珊珊, 但因為投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被主席認定為廢票，特別要向民眾黨黨團與支持者致歉。

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