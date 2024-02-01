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「台菜界LV」旗艦店開幕！富錦樹台菜香檳進駐台北101　奢華限定菜單獨家下午茶開箱影片

旗艦店推出六道限定料理

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/02/01 14:55
富錦樹台菜香檳旗艦店開幕。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

富錦樹台菜香檳旗艦店開幕。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

富錦樹台菜香檳旗艦店於台北101開幕，旗下敦北店曾連3年摘下米其林一星，主打新式台菜配香檳被網友譽為「台菜界LV」，此次新點打進國際觀光客必訪的一級戰區，是否能維持品質端出讓外國人驚豔的台式料理格外引人關注？

富錦樹台菜香檳曾榮登《LV City Guide》旅遊書中推薦為台灣必訪餐廳，於敦北及大直都有設點，新開幕的旗艦店與台北101 的Louis Vuitton當鄰居，寬敞時髦的空間由教父等級、鼎泰豐御用的室內設計師宋毅操刀，選用花蓮綠色寶石蛇紋石原礦搭配溫暖大地色調，細看能發現門口處的氣泡玻璃磚和品牌「香檳」產生的泡泡完美呼應，開放式廚房也能讓旅客一賭廚師們對烹飪的堅持。

品牌成立10年一路走來跌跌撞撞曾被勸退收攤，創辦人吳羽傑以推廣台菜為使命，秉持讓世界看見台灣的信念堅持不放棄，因此答應台北101的邀約接下150坪店面，先看看國外旅客用餐完後的評價做調整，未來目標為至倫敦、紐約等大城市設點。

除了經典菜色，旗艦店推出6道獨家料理，需3天前預訂的「蟹黃海鮮豆腐煲」彷彿一秒來到北海道，主廚特選一公斤以上的大沙母蟹，當日蒸熟手工撥出新鮮蟹肉，搭配耗時3小時的特製蟹黃醬，加入頂級劍蝦、中卷、干貝、刺參及炸過的芙蓉豆腐，每一口都吃到滿滿的魚卵及蟹黃回味無窮，售價$4,200。

「秘製酸菜鱘龍魚」嚴選宜蘭生食級鱘龍魚肉，營養價值高，肉質有如深海魚細嫩無腥味且無刺，去骨去皮切成厚實精緻的魚菲力，再以3小時熬煮的清爽鮮甜雞骨高湯，加入古法醃製的酸菜慢火煨煮，香氣十足酸中帶辣，該道菜色也有外帶組合為年菜首選，售價$3,280。

「清燉羊腩煲」精選羊肉中極致的羊腩部位，肥瘦完美比例，搭配當季新鮮蘿蔔和高山高麗菜，精心燉煮而成，口感軟嫩，帶有淡淡的甘甜風味，售價$3,280；「藥燉蒜香牛尾」挑選優質頂級溫體牛尾，取用油脂瘦肉中最優秀的部位，搭配特選10多種中藥材細火燉煮，加入雲林特選的蒜頭，牛尾肉透亮清爽呈現鮮甜回甘的口感。

「宮保土魠魚」酥炸新鮮土魠魚及當季水果柿子，加入特調醬汁及熬煮6小時雞高湯，大火快炒逼出香氣麻辣爽口十分下飯；「蕉蕉沙拉蝦」結合白蝦和台灣香蕉，內餡包入台灣道地小吃必備的香菜和花生糖粉，可沾橙汁優格沾醬享有獨特清爽風味。

Wine Pairing酒單與冠軍侍酒師何信緯（Thomas Ho）攜手合作推出3支$1,200選項，中和台菜的重口味帶給味蕾不同的享受，7間獨立包廂適合商務及家族聚餐；此外，富錦樹咖啡首度和富錦樹台菜結合，好姊妹想來場下午茶約會多了一個新選擇，低消為$1,200。

季節甜點的夢幻甜點「草莓帕妃」嚴選熊本空運來台的新鮮草莓，草莓慕斯搭配手工熬煮的草莓果醬及果凍，特製香草卡士達及香草冰淇淋，滑順綿密慕斯搭配滿滿新鮮多汁草莓，採預約制每日限量50組。
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更新時間 : 2024-02-01 17:42 GMT+08:00

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