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宮廟響應2024台北燈節 新年來廟宇參拜兼賞燈

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/01 11:23
台北天后宮樓面以燈飾妝點響應2024台北燈節（圖／台北觀傳局）

台北天后宮樓面以燈飾妝點響應2024台北燈節（圖／台北觀傳局）

2024 台北燈節「龍躍光城」將於 2 月 2 日點亮光廊，今年台北 15 間宮廟熱情響應，推出「歡慶好年」燈飾妝點、花燈展示、小提燈發送等活動，民眾可趁春節連假到台北西區賞燈，順道步行或搭大眾交通運輸至各大宮廟，為新的一年參拜祈福。

觀光傳播局表示，今年台北燈節共 15 間北市宮廟響應，橫跨八大行政區，包含臺灣省城隍廟、台北天后宮、艋舺龍山寺、艋舺青山宮、台北霞海城隍廟、大龍峒保安宮、松山慈祐宮、松山奉天宮、松山慈惠堂、佛光山台北道場、芝山巖惠濟宮、士林神農宮、士林慈諴宮、關渡宮、內湖梘頭福德祠等。

燈節「龍躍光城」展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，觀傳局推薦，賞燈的民眾可步行順訪展區內「臺灣省城隍廟」及「台北天后宮」。

位在中華路展區內的臺灣省城隍廟，即日起至 3 月 3 日打造全市最長跨街燈海，入口處以雙龍搶珠的龍門為意象，沿街燈飾璀璨如星光點。2 月 17 日燈節全面亮燈，每週末（2 月 17、18、24、25 日及 3 月 2、3 日）在城隍廟門口還會推出「燈謎擂臺活動」。位在西門展區內的台北天后宮，即日起至 5 月 5 日止，於樓面展出元宵花燈，宮廟周邊也妝點小燈籠及流水燈。

民眾可步行或搭乘捷運板南線至龍山寺站，到艋舺龍山寺欣賞寺內設置的平安總燈、龍年生肖主燈及瀑布區景觀造景主燈，艋舺公園更設有生肖主燈及燈飾。自捷運北門站搭乘捷運松山新店線至松山站，還能參觀松山慈祐宮祥龍獻瑞主題燈飾、廣場燈籠海及宮內學生花燈作品展覽，佛光山台北道場以星雲大師的墨寶「雲水自在．祥和歡喜」為主題的燈會展覽，同時 2 月 3、4、17、18、24 日還有敦煌舞、合唱團、鼓樂等演出。

2024 台北燈節「龍躍光城」展區將於 2 月 2 日點亮光廊，屆時中華路光廊及西門展區部分燈組都將正式開展，2 月 17 日至 3 月 3 日全面開展。更多響應宮廟活動及燈節資訊，請至 2024 台北燈節官網查詢。

宮廟響應2024台北燈節 新年來廟宇參拜兼賞燈
台北天后宮位在燈節西門展區（圖／台北觀傳局）

宮廟響應2024台北燈節 新年來廟宇參拜兼賞燈
臺灣省城隍廟響應2024台北燈節展示跨街燈海（圖／台北觀傳局）

宮廟響應2024台北燈節 新年來廟宇參拜兼賞燈
臺灣省城隍廟雙龍搶珠龍門燈飾，位在燈節中華路展區。（圖／台北觀傳局）
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更新時間 : 2024-02-01 17:42 GMT+08:00

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