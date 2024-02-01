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台海戰爭一旦爆發 美國協防台灣的最大弱點？

後勤是一切

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/01 10:22
2023年8月，美利堅號兩棲突擊艦（USS America，LHA 6）參加美澳聯合軍演。（圖／臉書美國第七艦隊）

2023年8月，美利堅號兩棲突擊艦（USS America，LHA 6）參加美澳聯合軍演。（圖／臉書美國第七艦隊）

倘台海戰爭爆發，美國雖未明確允諾將協防台灣，檯面下各種準備工作卻如火如荼進行。路透社披露，去年 8 月高調登場的美澳聯合軍演，明面上旨在抑制中國軍事野心，不為人知的是，該軍演還有一項重要目的，那就是為潛在兩岸衝突，建立後勤中心。

美澳軍演的內情

2023 年 8 月，美國與澳洲展開「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍事演習，演練兩棲登陸、地面作戰、空中作戰等行動。美方官員透露，演習結束後，美國在澳洲東南部城市班迪亞納（Bandiana）倉庫中，留下了不少軍備，包括 330 輛車輛及拖車、130 個貨櫃。

這批軍備至少能支應 3 個後勤連、500 名士兵，可供未來演習、天災，甚至戰爭之用。美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）表示，美軍將在區域擴大這類後勤準備，惟並未透露地點。

後勤補給是一切

至少 20 名美方現任或前官員指出，在台海衝突中，美軍在太平洋作戰的最大弱點就是後勤工作。兵期推演顯示，中國可能會轟炸美軍燃油補給船，打擊其空中及海上作戰能力，根本無須與美軍戰機直接交戰，或試圖擊沉其水面艦艇。

為此，美方積極在印太地區設立軍事後勤單位，如澳洲的倉庫。被問及此事時，五角大廈僅稱，美國國防部持續與盟友合作，使美軍軍力更具機動性。

在俄烏戰爭中，美國運輸司令部（U.S. Transportation Command）將超過 6.6 億磅的裝備、200 萬輪砲彈送往烏克蘭，但台海作戰的補給難度顯然高多了。

一名軍事高層透露，美方早已針對台灣緊急狀況進行模擬，彈藥補給將是印太作戰的重中之重，再來就是燃料、糧食與軍備零件。官員亦示警，軍艦飛彈防禦力恐難以撐持。

美軍的後勤中心、加油船、加油機可能遇襲這件事，對許多美國議員而言，不啻敲響了一記警鐘。進行兵推的智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security，CNAS）研究員瓦瑟（Becca Wasser）指出，中國勢將專打後勤，拖垮美軍戰力。

資源投入不足

澳洲無疑是美軍的後勤後盾，除了東南角，也計劃在澳洲東北的昆士蘭地區打造後勤支援單位。除此之外，美方亦積極擴大與菲律賓、日本等太平洋盟國的合作。

不過，路透分析指，美國 2023 至 2027 年財政年度軍事預算中，在亞洲的後勤準備支出僅編列 25 億美元，遠低於俄烏戰爭前 5 年，國防部要求在歐洲部署 116.5 億美元軍備的規模。

美軍運輸船的壽命也是一大問題，如用來運載坦克等重裝備的船艦，平均已達 44 歲，有的甚至使用超過 50 年。「新美國安全中心」直言，國防部在後勤方面投入的金錢、心力、實體設施、人員，都實在太不足了。
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