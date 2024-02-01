快訊【有片】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜江啟臣均在第二輪 順利當選正副院長

更新時間: 2024-02-01 17:02

(直播截圖)

第二輪投票16:00展開，但是從16:35到17:00議場內一片寂靜, 沒人投票也沒人開票。

17:01柯建銘宣布投票時間已到, 準備開票, 同時宣布發出選票105張, 剩餘選票8張, 原來這半小時大家癡癡在等的, 還是柯建銘曾說的「沒有用的八席」, 就像上午立法院長投票一樣, 民眾黨又在第二輪投票時消失了。

蔡其昌的票還沒開完, 篤定當選的江啟臣已經在國民黨立委簇擁下, 高喊「54票票票入匭」!「當選」!(下圖)

(直播截圖)

開票完成, 柯建銘隨即宣布, 本次選舉出席105位委員, 江啟臣獲得54票, 打敗蔡其昌的51票, 成為立法院副院長。

頒發當選證書後, 柯建銘立刻宣布散會!

更新時間: 2024-02-01 15:21

【直播】第11屆立法院院長選舉 韓國瑜在第二輪順利當選 16:00副院長選舉第2輪投票

副院長人選第一輪投票結果: 江啟臣54票, 民眾黨臨時殺出的張啟楷8票, 蔡其昌51票, 由於無人得到全體113票的過半票數, 主席柯建銘宣布, 將於16:00進行第二輪投票，由江啟臣與蔡其昌一決高下，以得票多者為當選人。

更新時間: 2024-02-01 15:04

柯建銘宣布, 所有委員皆已投票完畢, 副院長當選人是誰, 即將開票揭曉。

更新時間: 2024-02-01 14:35

立法院目前正在進行副院長選舉, 另一方面, 原任立法院長游錫堃透過臉書發表辭職信, 宣布辭去立委職務，他在po文簡短寫著: 任務結束，謝謝大家。

更新時間: 2024-02-01 13:41

【直播】第11屆立法院院長選舉 韓國瑜在第二輪以54:51票順利當選

14:30選舉副院長

左為韓國瑜, 右為游錫堃 (原圖: 中央社, 官方臉書; TN 宇妍後製)

雖然開票作業還在進行, 不過由於國民黨韓國瑜已經獲得足夠票數, 篤定當選立法院院長, 議場內出現一邊在開票唱票, 另一邊已經在歡呼慶祝的情況(下圖)!

(直播截圖)

1:48柯建銘宣布韓國瑜以54票對51票, 勝過游錫堃, 當選立法院長, 隨即頒發當選證書給韓國瑜。

至於副院長的選舉, 將於14:30展開。議場直播暫告一段落。

更新時間: 2024-02-01 13:06

【直播】第11屆立法院龍頭選舉 韓國瑜54票游錫堃51票 12:30進行第二輪投票

13:04, 主席柯建銘宣布, 民進黨與國民黨的委員都已經投票完畢, 但民眾黨立委是否進場投票還在未定之天, 請大家稍安勿躁, 等到13:30再進行開票作業。

根據中央社，民眾黨團中午發聲明表示，立法院長第二輪投票，黨團成員不會進場。

更新時間: 2024-02-01 12:38

第二輪投票展開, 所有委員比照第一輪, 憑證件領票投票。臨時主席柯建銘提醒大家, 避免再發生汙染選票的情況。

角逐立法院正副院長的國民黨立委韓國瑜、江啟臣今天中午拜會民眾黨團，但因民眾黨立委不在，過沒幾分鐘就離開。韓國瑜受訪表示，會請秘書轉達感謝，盼未來繼續團結合作，一起打造更符老百姓期待的立法院。

民眾黨團中午透過聲明表示，立法院長第二輪投票，黨團成員不會進場。

第11屆立委今天報到，隨後進行立法院長選舉。開票結果國民黨韓國瑜54票、民進黨游錫堃51票、民眾黨黃珊珊7票、1張無效票，無人過半，中午12時30分進入第二輪投票，韓國瑜與游錫堃兩人中得票較多者當選。

第二輪投票前，韓國瑜和江啟臣赴民眾黨團拜會，但過沒幾分鐘就離開。

中央社引述韓國瑜受訪表示，由於民眾黨立委出外聚餐，不在黨團辦公室，他會請秘書助理轉達感謝，盼未來在立法院繼續團結合作，一起打造更符合老百姓期待的立法院。

(直播截圖)

更新時間: 2024-02-01 12:23

左起依序為黃珊珊, 游錫堃與韓國瑜 (原圖: 中央社, 官方臉書; TN 宇妍後製)

(圖/中央社)

目前計票結果: 韓國瑜54票、黃珊珊7票，游錫堃51票(上圖) 。民眾黨出現1張爭議選票。

11:41 主席柯建銘裁決該爭議票為無效票(如下圖) 。

(圖/中央社)

由於無人票數過半, 柯建銘宣布12:30進行第二輪投票! 國會直播暫告一段落。

立法委員互選院長副院長辦法規定，如果首輪沒有人獲得過半選票，將取前兩名進入第二輪選舉，第二輪選舉則以得票數較高者勝出。

延伸閱讀: 台灣立法院2月1日龍頭爭奪戰 首輪若沒過半、取前兩名進行第二輪投票

民眾黨立委陳昭姿道歉聲明: 確實投給黃珊珊 不慎汙染變廢票

更新時間: 2024-02-01 11:18

上午11:09, 臨時主席柯建銘宣布, 所有113名委員均已投票完畢, 準備開票。開始布置開票所, 監委也就位。

上午11:18, 唱票展開。

上午11:30, 開票出現爭議(下圖) 。

(上圖, 一張疑似遭印泥汙染, 出現不明記號的爭議票, 引起現場委員議論)

更新時間: 2024-02-01 10:44

首次發稿: 2024-02-01 09:51

立法院第11屆立委今天(2月1日) 報到，也將選出新任立法院正、副院長。立法院長選舉部分，由於新國會三黨不過半、藍綠白自推人選，難以在第一輪就分出高下，恐進入第二輪選舉，結果預料將於中午過後出爐。

第11屆立委今天報到，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。按照規劃，立委於8時至9時30分簽名報到，並走紅地毯進入議場，於議場內宣誓就職，宣誓完畢後在誓詞上簽名,由工作人員收回。

接著全體議員至戶外廣場合影, 合影完畢後即展開質詢並舉行議長選舉投票。

(直播截圖)

(立法院內投票所布置完成)

為使就職典禮順利進行，立法院人員昨(1/31) 進行預演，議場前也鋪起紅地毯，並拉起紅龍劃分採訪區與觀禮區。

中央社報導，第11屆立委中，國民黨立委韓國瑜、民進黨立委王世堅、台灣民眾黨立委黃國昌等人，過去曾擔任過立委，這次重返立法院，引起各界關注。國民黨立委謝龍介、民進黨立委黃捷、民眾黨立委黃珊珊等人則是首度擔任立委，預料他們將成媒體採訪焦點。

至於各界矚目的立法院長選舉投票，按照規劃，於10時30分至12時在議場舉行、中午12時至12時30分開票。立法院副院長選舉投票則於下午2時30分至下午4時在議場舉行、下午4時至下午4時30分開票，預計下午5時新任立法院長、副院長於立法院簡報室就職宣誓。

不過，由於正副院長都可能進入第二輪投票，因此相關時程都可能順延，正副院長就職宣誓可能會延後到晚間。

各黨在新國會的席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

對於立法院正副院長選舉，國民黨推出韓國瑜、立委江啟臣角逐，民進黨則是由不分區立委游錫堃、立委蔡其昌參戰，爭取立法院長、副院長連任。民眾黨團則一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。

至於立法院副院長投票動向，新任民眾黨團總召黃國昌昨天表示，立法院長結果出爐後，民眾黨將開會討論做最後決定，若有必要，才會推副院長人選；但若黃珊珊能得到兩大黨支持，順利出任立法院長，民眾黨將不再推派副院長人選。

延伸閱讀: 台灣立法院2月1日龍頭爭奪戰 首輪若沒過半、取前兩名進行第二輪投票

台灣新國會今天報到 國民黨立委黃仁排班3天拔得頭籌

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

換言之，以目前的情況來看，在立法院長選舉部分，三黨若都投給自己推薦的人選，韓國瑜、游錫堃、黃珊珊在第一輪選舉都將無法取得過半票數，就將進入第二輪選舉。