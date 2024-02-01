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台灣新國會今天報到　國民黨立委黃仁排班3天拔得頭籌

立法院長選舉投票，在10時30分到12時在議場舉行、立法院副院長選舉投票則在下午舉行

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/01 09:14
立法院第11屆立法委員1日報到，國民黨平地原住民立委黃仁（前右）攜家帶眷搶下頭香，向現場媒體揮手致意。中央社

立法院第11屆立法委員1日報到，國民黨平地原住民立委黃仁（前右）攜家帶眷搶下頭香，向現場媒體揮手致意。中央社

立法院第11屆立法委員今天(2月1日) 報到，由國民黨立委黃仁搶下頭香，他說，3天前就安排工作人員排班、凌晨1時就到立法院外準備；至於不小心在聯訪背板簽名，覺得很不好意思，也自己清理乾淨。

第11屆立法院第1會期今天開始，新任立委上午8時起報到，立法院從中山南路正門口到議場門口間，一路鋪上紅地毯，迎接新任立委。

上午8時一到，黃仁就帶著妻子與岳母走上紅毯。黃仁受訪時表示，本來就想搶頭香，3天前就安排工作人員輪流站崗，今天凌晨1時就在立法院正門外預備，搶頭香是要用行動表達對人民的負責、人民至上，未來人民第一、爭取建設第一。

延伸閱讀: 台灣立法院2月1日龍頭爭奪戰 首輪若沒過半、取前兩名進行第二輪投票

台灣新國會今天報到　國民黨立委黃仁排班3天拔得頭籌圖/中央社

黃仁日前就在立法院議場門口，擺上自己的人形立牌，昨晚還搶先在立法院準備讓立委受訪的大背板正中央簽名，引發討論。黃仁說，他以為是新科立委要簽名，但後來有人跟他說是聯訪背板，所以覺得很不好意思，自己半夜就趕快擦掉。

中央社引述黃仁說，他是新科立委，比較不清楚搶頭香的方式，以為可以在那邊簽名，而過去擔任地方民意代表，覺得國會後覺得「遙不可及」，希望能一步一步來，今天也帶著太太跟岳母一起來走紅毯。

立委將在上午8時到9時30分簽名報到，走紅地毯進入立法院議場，並在議場內就職宣誓。立法院長選舉投票，在10時30分到12時在議場舉行、立法院副院長選舉投票則在下午2時30分到下午4時在議場舉行，預計下午5時新任立法院長、副院長就職宣誓。
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