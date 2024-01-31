推理韓劇「殺人者的購物中心」劇情不斷反轉　大量打鬥超刺激　究竟應該相信誰？

Disney+原創韓劇「殺人者的購物中心」由李棟旭、金慧峻，改編自同名推理小說，可以跟著劇情走向和女主角一起動腦推理，題材新穎，劇情不斷反轉，另外還含有大量的打鬥與槍戰場面，全劇共８集。

李棟旭劇中飾演鄭進灣，雖是男主角，但卻在第一集中以「輕生」後的屍體登場；金慧峻飾演其姪女鄭智安，父母在她小時候離世，因此自小就與鄭進灣相依為命，在鄭進灣死後，她發現鄭進灣居然留下了187億的鉅額遺產，還遭到多名殺手追殺。

鄭進灣的真實身分、是否真是輕生死亡？

鄭進灣有著一身好身手，表面經營著農用水管事業，私下卻經營著一個神祕的網站「協助殺人」。不知道背後原因為何，從鄭智安小時就不斷培養她的心理素質，要求她自己解決所有問題，培養她自保技能。

在鄭智安接到鄭進灣的輕生消息後前往認屍，鄭進灣脖子上的傷口與身上的刺青，都在鄭智安的內心留下了許多疑問，隨後遭到追殺的她，也不明白這些殺手的目的為何，又和鄭進灣有何關係。

鄭智安父母及奶奶真正死因為何？

鄭進灣在年輕時曾離家8年，回家不久後母親卻「病死」，他懷疑母親並非病死因此要求驗屍，卻遭到哥哥、也就是鄭智安的父親拒絕，沒想到鄭智安父母卻在沒多久後於奶奶的葬禮上死亡。

遭到追殺的鄭智安，應該相信誰？

鄭智安在回家處理鄭進灣後事時，遇見了青梅竹馬裴正民（朴智斌 飾），他主動幫忙清掃鄭進灣的死亡現場，後來還和鄭智安一起遭遇一群殺手的追殺。

之後又遇見了自稱是前來保護鄭智安的蘇敏慧（金海娜 飾），槍法精準、身手矯健，她幫忙處了掉了許多殺手，讓鄭智安和裴正民躲進了「協助殺人」網站的基地。

在基地內，兩人遇見了自稱是鄭進灣員工的男子，男子告訴鄭智安是裴正民害死鄭進灣的，裴正民則反控該名男子才是可疑之人，究竟誰猜是真正來幫助鄭智安的？鄭智安又是為何莫名遭到追殺？