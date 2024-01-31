談崩！環球音樂將從TikTok下架歌曲 泰勒絲也掰

環球音樂集團（Universal Music Group）與短影音社交平台 Tiktok 合約月底到期，雙方價碼談不攏，環球音樂表示將從平台上將旗下音樂全數撤下，Tiktok批評環球將貪婪置於創作者利益之上。若雙方真不續約，泰勒斯、威肯等藝人的音樂都將從平台上撤下。

路透社報導，環球音樂與 Tiktok 於2021年2月達成協議，允許該平台用戶在影片中加入該集團旗下的音樂曲目片段。雙方協議到今年1月31日為止。

環球音樂於官網發布公開信指出，致力於協助旗下藝術家與詞曲創作者發揮創造力與最大商業潛力，並敦促合作夥伴夥伴如 Tiktok 履行職責，公平的予以旗下藝術家與歌曲創作者報酬。 Tiktok作為世界上最大的社交平台之一，其成功很大程度建立在旗下藝術家與歌曲創作者所創作的音樂基礎之上。

環球音樂指出，團隊一直就三個問題與 Tiktok 交涉：對旗下藝術家與歌曲創作者適當的薪酬、保護創作者免於AI技術的負面影響，以及 Tiktok 用戶的線上安全。

環球音樂指控，TikTok「試圖建立一個以音樂為基礎的事業」，但沒有為音樂支付合理的代價。在談判過程中，試圖讓環球音樂接受比之前價值更低、遠遠公平市場價值的協議，且內容並未反映該平台近年的顯著成長。TikTok提出的版權稅支付比率，只是同類型主要社群平台支付比率的一小部分。

Tiktok在官網發布聲明回應，稱環球音樂將自身的貪婪建立在藝術家與詞曲作者之上令人悲傷又失望。並反控該集團選擇放棄擁有超過十億用戶平台的強大支持，而 Tiktok 是免費宣傳和發現創作者才華的工具。

Tiktok 還稱，已與其他所有唱片公司及出版商達成了「藝術家優先」的協議，批評環球音樂自私的行為不符合藝術家、歌曲創作者與粉絲的最佳利益。

而根據環球音樂說法，儘管 Tiktok 用戶逾10億，僅占該集團總收入的1%。