台灣海空軍春節戰備演練　秀濱海作戰能力　P-3C掛小牛飛彈強化精準打擊

海軍陸戰隊今天(1/31)執行加強戰備操演，以左營港水域為想定場景執行「聯合火力打擊」，演練防禦性布雷及M109突擊艇海上戒護等任務。其中反艦飛彈轉型為機動車組，高度機動性和飛彈投射能力將有效發揮濱海打擊群作戰能力。

國防部今舉行「國軍113年春節加強戰備」媒體採訪活動，海軍陸戰隊官兵於海軍左營基地執行聯合火力打擊暨布雷戰備操演。

官兵以左營港水域為想定場景，執行「聯合火力打擊」，以提早偵知威脅為目的，分別於左營基地與左高外海實施機動車組戒護及放列、輕快兵力緊急出港、防禦性布雷及M109突擊艇海上戒護等任務，運用雷達站及各型無人機早期預警敵情，展現「由陸向海」戰力特性。

有媒體記者實際搭乘M109突擊艇隨官兵出海，觀察布雷艇執行作業。中央社引述現場官兵表示，這次操演中M109突擊艇肩負操演全程，整合海上與陸岸兵力，以應處灰色地帶襲擾並維護海上交通線安全。

而快速布雷艇由台灣龍德造船公司建造，具備導航及定位能力，可裝載各型水雷並設置自動化布雷系統，強化海上布雷作戰效益、遲滯敵軍行動。

國防部1月31日舉行「國軍113年春節加強戰備」媒體採訪活動，海軍陸戰隊官兵於海軍左營基地執行聯合火力打擊暨布雷戰備操演。圖為快速布雷艇出港施放水雷。中央社

此外，可搭載雄二、雄三反艦飛彈的飛彈車、射控指管車展示執行戰備程序，展現戰場機動部署能力。每輛飛彈發射車均可裝載4枚飛彈，戰時依令機動至戰術位置，執行制海作戰任務。

報導另引述海鋒第二大隊朱俊穎中校受訪表示，制海飛彈部隊自民國76年成立至今，歷經雄風一型、雄風二型反艦飛彈新舊汰換，近年來從固定陣地轉型為機動車組，並掛載新型雄風三型反艦飛彈，高度機動性和精準的飛彈投射能力，展現水面作戰「機動速決、集中火力」原則，有效發揮濱海打擊群作戰能力。

兩棲偵搜大隊陳琨元中校指出，這次操演以紅雀無人機延伸近岸監偵距離預警敵情，並透過ICS系統整合實況畫面傳輸，建立戰場共同圖像，強化感知能力以提升作戰效能。

另外空軍司令部30日在屏東空軍基地舉行113年春節加強戰備操演，空軍第六混合聯隊C-130H型力士運輸機、E-2K型空中預警管制機、P-3C獵戶座反潛巡邏機等型機編隊滑行，展示強化戰備實況（下圖）。中央社

國軍30日在屏東空軍基地舉行113年春節加強戰備，空軍第六混合聯隊執行AGM-65小牛飛彈潛力裝掛程序演練(上圖與下圖)，展示空軍P-3C型反潛機春節期間強化戰備實況。中央社

國防部「國軍113年春節加強戰備」媒體參訪活動1月30日舉行，屏東空軍第六混合聯隊展示C-130H型力士運輸機(下圖) ，在媒體鏡頭見證下完成起降演練。中央社