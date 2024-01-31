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機票超貴也要出國　易遊網：春節機票漲2至6成　預訂量卻較疫情前漲逾3成

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/31 17:16
圖為松山機場（圖／路透社ANN WANG）

圖為松山機場（圖／路透社ANN WANG）

今（2024）年春節期間機票漲幅約2成到6成不等，預訂量與疫情前相比卻有超過3成成長，易遊網也整理出5個最低票價的推薦航點，供還沒為春節打算的旅客參考。

遊業者易遊網今（31）日表示，春節為一年當中票價最貴的旺季檔期，今年漲幅約比平常日貴2到6成不等，由於新冠肺炎疫後機票成本已經墊高，加上旺季調漲，尤其國人最愛的日本，如東京、北海道現在機位不僅幾近全滿，票價也居高不下。以東京來說，中位數票價落在近新台幣2萬6000元，北海道的中位數票價更飆破3萬元。

不過，雖然票價飆漲，仍無打退民眾出國遊玩的興致。易遊網指出，機票銷售數據統計，今年春節機票票價雖有2到6成不等漲幅，但預訂量比疫情前有超過3成成長。以短程線來說，國人最愛的旅遊地東京依舊稱霸，其次為香港、大阪、曼谷與上海；長程線則是以洛杉磯、雪梨、舊金山、墨爾本、倫敦的預訂最為熱門。

根據傳統航空的最新票價，易遊網推薦5個最低票價、2萬有找的航點供晚鳥旅客參考，若想赴東北亞旅行，韓國以首爾來看票價比起日本便宜許多，來回含稅票價最低只要14,639元起；有避寒需求的旅客可考慮四季如夏的東南亞城市，首推曼谷，目前仍屬免簽期間，加上2月較涼，是泰國最佳旅遊季節，來回含稅票價14,222元起。

另外，若不想煩惱語言問題，推薦華語可通的新加坡，來回含稅票價14,342元起；越南以胡志明市最便宜，且現在已可用電子簽證入境，來回含稅票價17,049元起；而至澳門飛行時間不用2小時，適合安排3天2夜的短天數旅行，來回含稅價6,926元起。

易遊網提醒，春節對於韓國、泰國、越南、新加坡、澳門等國家也是重要的年節，且每個國家放假區間不盡相同，一般來說，名勝景點、遊樂園、滑雪場、地標商場春節仍會正常營運，個人商家或華人餐館會安排店休機率高，因此規劃行程時，建議先查詢該國的放假時間以及景點、設施、餐廳的春節營業時間，以免撲空。
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