世界唯一 新北職探教育獲日本Good Design Award設計大獎

新北市首次以「職業試探暨體驗教育教育」計畫參加2 023年全球四大設計獎項之一的日本優良設計獎，即榮獲Good Design Award殊榮，是世界唯一以職業試探教育獲得國際獎項的肯定! 該獎項由公益財團法人日本設計振興會主辦， 是日本最有歷史與地位的國際設計大賞，今(31)日由16所職探 中心校長於市政會議共同獻獎，分享榮耀。

教育局表示，職探教育是適性發展最重要的實踐方式之一， 新北市領先全國於2015年成立第1所職探中心，發展至今已近10 年，期間陸續成立16所職探中心，每年辦理超過800場職探課程 ，提供近2萬個名額參與職探。 此次獲獎特別感謝所有職探中心夥伴多年的努力， 也期勉未來能持續強化職探量能， 幫助更多孩子有機會職業試探並找到未來。

日本Good Design Award評審委員群表示， 新北市職探中心計畫透過體驗式學習提供探索機會， 協助孩子們在做出人生選擇之前，更了解自己的選擇和才能， 非常值得肯定與讚揚。計畫透過系統化的課程設計， 讓學生不僅了解各種類型的工作，還可進一步體驗工作內容， 期盼此計畫培養孩子未來成為更具有國際競爭力的人才。 詳細內容請至Good Design網站(https://www.g-mark. org/)查詢。

新北市擁有完整的職業試探體系，以適性發展為目標， 從真實職場環境、職業素養內涵、自我覺察發展3個層面出發，成立 16所職業試探中心，為全國最多的縣市，且七大類（工業、商業、 農業、家事、海事水產、藝術、醫護）課程及場域全部到位， 更編撰全國唯一的課程架構，並將新北市11間觀光工廠、 產業文化館及23所技術型高中等，納入多元職探場域，透過師資、 課程、考核三階段認證，持續擴增職探量能。

今年首次參加新北職探育樂營的成福國小五年級學生林孟伶， 參與明志國中「VTUBER虛擬主播你來當」營隊， 分享到以前總是在網路上看VTUBER的作品， 這次營隊終於可以親身體驗虛擬主播!在螢幕上看到自己， 感覺非常的新鮮且有趣，也更能了解做虛擬主播的樂趣與辛苦。 孟伶父親表示很開心新北市辦理這類職業試探育樂營隊， 讓孩子有機會多元發展，體驗各種職業秘辛， 更能協助即早探索性向，對未來升學與生涯有很大助益， 即使最後興趣無法成為職業， 在忙碌生活中培養興趣也是非常重要的。

職探中心之一的樟樹國際實中校長陳浩然表示， 我們常常只看到孩子的現在，卻沒有看到孩子的未來， 如果只用讀書、考試來看所有的孩子，對孩子未來發展的幫助有限。 應該讓孩子從小認識自己、認識外面世界不一樣的天空， 才能增加孩子的選擇以及人生成功的機會!職探中心就是因此而設立 的，期盼讓孩子看到更廣闊的天空，更有能力自在翱翔。

教育局補充，新北市職業試探教育理念是「生生有職探， 人人是天才」，整體設計協助孩子從小扎根，瞭解性向及興趣， 每年提供超過萬名免費體驗機會，協助適性發展並探究未來。

新北職探教育獲日本Good Design Award設計獎肯定，與職探中心夥伴共享榮耀。(圖/新北市教育局)