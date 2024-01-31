新生活促進會結合NPOchannel集食送愛　為北海岸弱勢家戶送佛跳牆等豐盛年菜

新生活社會福利發展促進會結合NPOchannel 公益平台攜手7-ELEVEN 推動「集食送愛」行動， 連日來為北海岸地區的弱勢家庭與獨居長輩分送豐盛年菜， 包含佛跳牆、香菇肉絲米糕、滷豬腳、 福菜滷肉與紅棗枸杞排骨湯等， 讓這些家戶在圍爐時都能享用香噴噴、熱呼呼的佳餚。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如表示， NPOchannel公益平台是由張幼霖於2012年所創辦， 去年底與7-ELEVEN合作，透過「集食送愛」藉由全台逾 6,800 家門市通路與網站進行年菜募集，並結合地方食物銀行， 於農曆年前配送給貧困家庭與獨居長輩。

張幼霖表示，「集食送愛」行動是 NPOchannel公益平台， 繼公益募款行動後推出的第二項公益行動， 此次特別擇定新生活促進會與高雄市慈善團體聯合總會捐贈， 一北一南，分別服務北海岸地區與高雄、澎湖地區經濟弱勢的家庭， 將社會善心和資源做有效整合與輸送， 讓響應的捐贈者與受贈者同感溫暖與尊重。

羅素如連日來和石門區長曾明華、 金山區長劉昌松等分送年菜給家戶。羅素如說，後續還有三芝、 萬里、淡水等區，會和區長及公所社文課陸續發送，總計會發送2, 400份常溫佛跳牆、冷凍年菜2,400套和暖暖包2, 400份。

石門區長曾明華表示，除了年菜外，區公所利用「 幸福石門歲末感恩會」中，另外致贈314戶每戶3, 200元關懷金， 其中包含前代表會主席李朝茂個人捐贈每戶1千元、 淡水關懷弱勢協會提供的1千元、 台電核一廠回饋金每戶300元農會提貨券，以及許多善心團體、 宮廟贊助。

石門一家弱勢戶有2名身心障礙者，社會局列冊低收入關懷， 父親在領到關懷金和年菜後表示，感謝各界的愛心， 讓家裡終於有了豐盛的年菜可以闔家團圓， 也可以包個小紅包給孩子。