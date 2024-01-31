Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新生活促進會結合NPOchannel集食送愛　為北海岸弱勢家戶送佛跳牆等豐盛年菜

By 台灣英文新聞
2024/01/31 17:08
圖／新北市政府社會局

圖／新北市政府社會局

新生活社會福利發展促進會結合NPOchannel 公益平台攜手7-ELEVEN 推動「集食送愛」行動，連日來為北海岸地區的弱勢家庭與獨居長輩分送豐盛年菜，包含佛跳牆、香菇肉絲米糕、滷豬腳、福菜滷肉與紅棗枸杞排骨湯等，讓這些家戶在圍爐時都能享用香噴噴、熱呼呼的佳餚。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如表示，NPOchannel公益平台是由張幼霖於2012年所創辦，去年底與7-ELEVEN合作，透過「集食送愛」藉由全台逾 6,800 家門市通路與網站進行年菜募集，並結合地方食物銀行，於農曆年前配送給貧困家庭與獨居長輩。

張幼霖表示，「集食送愛」行動是 NPOchannel公益平台，繼公益募款行動後推出的第二項公益行動，此次特別擇定新生活促進會與高雄市慈善團體聯合總會捐贈，一北一南，分別服務北海岸地區與高雄、澎湖地區經濟弱勢的家庭，將社會善心和資源做有效整合與輸送，讓響應的捐贈者與受贈者同感溫暖與尊重。

羅素如連日來和石門區長曾明華、金山區長劉昌松等分送年菜給家戶。羅素如說，後續還有三芝、萬里、淡水等區，會和區長及公所社文課陸續發送，總計會發送2,400份常溫佛跳牆、冷凍年菜2,400套和暖暖包2,400份。

石門區長曾明華表示，除了年菜外，區公所利用「幸福石門歲末感恩會」中，另外致贈314戶每戶3,200元關懷金，其中包含前代表會主席李朝茂個人捐贈每戶1千元、淡水關懷弱勢協會提供的1千元、台電核一廠回饋金每戶300元農會提貨券，以及許多善心團體、宮廟贊助。

石門一家弱勢戶有2名身心障礙者，社會局列冊低收入關懷，父親在領到關懷金和年菜後表示，感謝各界的愛心，讓家裡終於有了豐盛的年菜可以闔家團圓，也可以包個小紅包給孩子。

更新時間 : 2024-02-01 00:35 GMT+08:00

最受歡迎

台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
推理韓劇「殺人者的購物中心」劇情不斷反轉　大量打鬥超刺激　究竟應該相信誰？
推理韓劇「殺人者的購物中心」劇情不斷反轉　大量打鬥超刺激　究竟應該相信誰？
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
2024走春必訪！淡水無極天元宮櫻花綻放中 2/5起開放夜間賞櫻
2024走春必訪！淡水無極天元宮櫻花綻放中 2/5起開放夜間賞櫻
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
〈財經主筆室〉美科技股頻創新高仍爆裁員潮　解僱風會吹向台灣竹科嗎？
〈財經主筆室〉美科技股頻創新高仍爆裁員潮　解僱風會吹向台灣竹科嗎？
阿茲海默症具「傳播性」？研究：極罕見、個案兒童期均注射過人類生長激素
阿茲海默症具「傳播性」？研究：極罕見、個案兒童期均注射過人類生長激素
「腦機合一」成真 癱瘓人士有福？馬斯克稱Neuralink成功為患者植入腦部晶片
「腦機合一」成真 癱瘓人士有福？馬斯克稱Neuralink成功為患者植入腦部晶片
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初