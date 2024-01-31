草莓控的最愛 JR東日本大飯店台北推出如初戀般限定草莓甜點

隨著天氣轉寒帶來了粉嫩香甜的草莓季， JR東日本大飯店台北飯店1F品頌坊烘焙坊精心呈獻草莓季系列限定美食。由點心房團隊傾心打造，即日起至3月底，期間適逢情人節，飯店提供如初戀般滋味的草莓甜點，讓幸福的小確幸更加豐富多彩，也讓情人節更加甜蜜。

酸酸甜甜的莓果滋味，搭配著紅艷欲滴的色澤，總是令人垂涎三尺，成為了各式甜品的不可或缺的主角，深受甜食愛好者的喜愛。JR東日本大飯店台北1F品頌坊烘焙坊推出的「草莓聖多諾黑」以大量新鮮草莓為主打，融合了巧克力海綿蛋糕和比司吉蛋糕兩種獨特口感，加上了草莓的酸甜風味與香緹奶油淡淡的甜美。而「法式草莓芙蓮蛋糕」則是帶來春天的風情，杏仁風味的海綿蛋糕搭配草莓及草莓風味卡士達奶油夾心，加上三種莓果裝飾，給予了美好的視覺和味覺享受。

受到大眾喜愛的「草莓法式千層酥」融合了酥皮的層次感和草莓的甜美風味，點心房團隊精湛的技藝將每一層酥皮都達到鬆軟和酥脆的完美平衡，薄薄的酥皮層層疊放，加上草莓的清新風味和層次感為每一口帶來獨特享受。「巴黎布雷斯特草莓泡芙」圓形泡芙派皮搭配草莓與巧克力風味的卡士達奶油，糅合華美與可愛，為味蕾帶來美好的滋味饗宴。

在這個年末聚會的季節，如果能夠搭配上一款鑲有飽滿草莓的甜點，為慶祝氛圍增添一抹浪漫的氣息。可以與朋友家人一起分享的「草莓塔」，美麗的外觀和令人愉悅的口感而受到歡迎。脆酥的塔皮、香濃的奶油或卡士達醬以及新鮮的草莓，結合了酥脆、滑順和果香的層次。塔皮放滿杏仁奶油餡，並放滿草莓與香緹奶油的草莓塔。還有「草莓瑞士捲」，焦糖香的草莓海綿蛋糕搭配柔順的草莓風味奶油，外型可愛的瑞士捲讓食客在視覺和味覺上同時獲得滿足，帶來一場獨特的甜蜜體驗。

詳情及訂位請洽JR東日本大飯店台北02 7750 9200或至官網。