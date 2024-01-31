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阿茲海默症具「傳播性」？研究：極罕見、個案兒童期均注射過人類生長激素

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/31 16:39
生長激素藥物治療示意圖，非人類生長激素（c-hGH）治療。（圖／路透社Alamy）

生長激素藥物治療示意圖，非人類生長激素（c-hGH）治療。（圖／路透社Alamy）

根據倫敦大學學院 （UCL） 和倫敦大學學院醫院 （UCLH）的研究團隊於本週一（1/29）發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究，有5名阿茲海默症患者的罹病原因可能與兒童時期接受的生長激素藥物治療有關。

阿茲海默症是一種大腦神經退化而導致失智的疾病，更罕見的是由於基因缺陷而發生的遺傳性疾病，而乙型類澱粉蛋白（amyloid beta, Aβ）在腦中的堆積，被認為是致病的主因之一。

但根據最新的研究顯示，在非常特殊的情況下，患者有可能經由其他方式而罹患阿茲海默症，例如有5名成年人在兒童時期都患有生長激素缺乏症，治療方法之一是注射生長荷爾蒙，在1950年代至1980年代注射用的生長荷爾蒙，是從屍體的腦部採集腦下垂體生長激素，腦下垂體位於大腦中央下方蝶鞍的部位，生長激素（hGH）由腦垂體分泌，是一種合成激素，負責兒童期和青春期的生長。

研究顯示，1959 年至1985年間，包含上述5名患者，英國至少有 1,848 名患者接受了採集自屍體腦部的人類生長激素；而這種治療方法也被運用在其他國家，包括美國。

但是後續當一些患者因罹患庫賈氏病（Creutzfeldt-Jakob Disease）而死亡後，經調查發現，可能與施打了受汙染的生長激素有關，該療法於1985年宣告終止。

為何上述5名阿茲海默症患者的罹病原因會指向與生長荷爾蒙療程有關？研究團隊表示，有8名朊毒體疾病的患者被轉診至英國倫敦一間診所，經一系列檢查和問診後發現，他們在兒時均接受過人類生長激素（c-hGH）治療，其中有5名被確診有早發性阿茲海默症，年齡介於38歲至55歲之間，但在他們的基因檢測樣本中，卻幾乎可排除他們有基因遺傳的可能性。

根據新研究，多年來反覆注射來自屍體的c-hGH治療可能會傳播阿茲海默症，這些人類生長激素受到與庫賈氏病相關的朊病毒和澱粉樣蛋白種子的污染。此外，上述論證在小鼠實驗中也受到印證，當小鼠被注射遭到澱粉樣蛋白種子汙染的生長激素後，亦都出現阿茲海默症的病症。

研究人員解釋，在某些情況下，阿茲海默症可能會具有傳播性，其傳播方式類似於「朊病毒病」， 朊病毒是一種可以作為神經退化性疾病媒介的蛋白質，包括引發庫賈氏病等。 儘管阿茲海默症不是一種朊病毒病，但一些單獨的研究表明，阿茲海默症的兩種標誌性蛋白質—β澱粉樣蛋白和tau蛋白的行為與朊病毒相似。
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失智症
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更新時間 : 2024-02-01 00:35 GMT+08:00

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