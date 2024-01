阿茲海默症具「傳播性」？研究：極罕見、個案兒童期均注射過人類生長激素

根據倫敦大學學院 (UCL) 和倫敦大學學院醫院 (UCLH)的研究團隊於本週一(1/29)發表在《自然醫學》(Nature Medicine)期刊的研究,有5名阿茲海默症患者的罹病原因可能與兒童時期接受的生長激素藥物治療有關。

阿茲海默症是一種大腦神經退化而導致失智的疾病,更罕見的是由於基因缺陷而發生的遺傳性疾病,而乙型類澱粉蛋白(amyloid beta, Aβ)在腦中的堆積,被認為是致病的主因之一。

但根據最新的研究顯示,在非常特殊的情況下,患者有可能經由其他方式而罹患阿茲海默症,例如有5名成年人在兒童時期都患有生長激素缺乏症,治療方法之一是注射生長荷爾蒙,在1950年代至1980年代注射用的生長荷爾蒙,是從屍體的腦部採集腦下垂體生長激素,腦下垂體位於大腦中央下方蝶鞍的部位,生長激素(hGH)由腦垂體分泌,是一種合成激素,負責兒童期和青春期的生長。

研究顯示,1959 年至1985年間,包含上述5名患者,英國至少有 1,848 名患者接受了採集自屍體腦部的人類生長激素;而這種治療方法也被運用在其他國家,包括美國。

但是後續當一些患者因罹患庫賈氏病(Creutzfeldt-Jakob Disease)而死亡後,經調查發現,可能與施打了受汙染的生長激素有關,該療法於1985年宣告終止。

