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批過度觀光讓佛羅倫斯淪為「娼妓」義大利館長陷失言風波

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/31 16:37
佛羅倫斯（圖／Pixabay_user32212） 

佛羅倫斯（圖／Pixabay_user32212） 

義大利佛羅倫斯是歐洲人文藝術歷史重鎮，卻飽受過度觀光所苦，佛羅倫斯學院美術館（Galleria dell’Accademia）館長霍伯格（Cecilie Hollberg）不滿遊客過多，竟將這座城市比為「娼妓」，引發軒然大波，要求她下台。

CNN 報導，2015 年接掌學院美術館的德國籍藝術歷史學家霍伯格 29 日表示，「當一座城市變成了妓女，就難再回到處女了。」她批評，佛羅倫斯已無正常的店家，只剩下吸引遊客的紀念品商店，不應再放任不管。

霍伯格的驚人之語立刻引火上身，由於她的任期到 6 月底，政治文化圈已出現不少停止與她續約的聲浪。呼籲最力的包括義大利文化部長與佛羅倫斯市長，二人素來主張義大利博物館應由義大利人帶領。

佛羅倫斯市長納戴拉（Dario Nardella）駁斥霍伯格說法，強調觀光對佛羅倫斯百姓生計的重要性，市府也致力保護歷史古蹟，設下禁止短期租約等規範，不是沒有作為。文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）稱霍伯格的言論傷害了市民感情，會列入評量。

失言惹議，霍伯格鄭重道歉，稱她愛佛羅倫斯，無意冒犯這座城市與居民，澄清她只是擔憂佛羅倫斯淪為威尼斯之流，被觀光「毀了」。她並表示，佛羅倫斯應推動自覺觀光（conscious tourism），而不是走馬看花。

佛羅倫斯副市長貝帝尼（Alessia Bettini）話說得更重，「按霍伯格的邏輯，佛羅倫斯人就是妓女的孩子，觀光客就是嫖客？」他嗆霍伯格之語冒犯了歷史、冒犯了佛羅倫斯人。身為一個外地人，她對這城市虧欠太多。
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