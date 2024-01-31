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北韓擅自啟動開城工業區　南韓擬起訴求償韓幣4千億

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/31 15:08
北韓境內由南韓營運的開城工業園區，圖片於2011年9月拍攝（圖／路透社Eric Lafforgue）

北韓境內由南韓營運的開城工業園區，圖片於2011年9月拍攝（圖／路透社Eric Lafforgue）

韓媒報導，北韓領導人金正恩擅自啟動開城工業區中30多家南韓企業的工廠，南韓政府將為此起訴金正恩，求償約韓幣4000億（約新台幣100億元）。

開城工業區為北韓境內，由南韓營運的工業區，為2000年時任北韓領導人金正日與時任南韓總統金大中，為展開南北韓各領域合作交流簽署「北南共同宣言」後，共同設立的工業園區，許多南韓企業都在此設廠，並雇用北韓勞工，北韓可藉此賺取外匯，南韓企業則可藉此取得廉價勞力。

直至2016年，為應對北韓第四次核武試驗，南韓政府決定中斷工業區的運轉，北韓也關閉了工業園區，宣布工業園區為軍事管制區。

韓聯社報導，據南韓政府消息人士30日透露，北韓擅自啟動開城工業區，財產權損失金額估計為韓幣4000億左右，南韓政府經法律研討後計畫對此提出賠償訴訟。

北韓於2020年炸毀開城工業園區內的南北共同聯絡事務所，南韓政府曾表示此舉造成韓幣447億元的損失，並向北韓提出賠償訴訟，此次損失規模則是當時的10倍左右。該消息人士表示，將視北韓挑釁等朝鮮半島情形，協調訴訟時間。

報導指出，即使南韓勝訴，北韓也很有可能不服從判決，很難實際強制執行損失賠償，但消息人士表示，即使得不到賠償金，也能讓人們關注到北韓的違法行為，具有充分的象徵性意義。

據悉，北韓自去年上半年，就開始擅自啟動開城工業區內的10多家工廠，至今已增加到30多家，包含服裝、塑料、車用零件、電子產品等，南韓持續捕捉到載著工廠人力往返的公車、工廠晚上亮著燈的情形。

分析認為，隨著朝鮮半島緊張情勢升高，北韓可能將在工業園區重新佈署軍隊。北韓去年底在開城工業園區與南韓的唯一通路「京義線鐵路」埋設地雷，也在勞動黨全體會議後廢除了南北連絡相關機構。

當時金正恩表示，為了斷開邊境地區所有可與南韓聯繫的管道，應實施階段性措施。南韓政府也在本月初解散了負責工業園區管理和營運的相關南韓企業。
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