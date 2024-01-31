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台灣立法院2月1日龍頭爭奪戰　首輪若沒過半、取前兩名進行第二輪投票

立法委員互選院長副院長辦法規定，如果首輪沒有人獲得過半選票，將取前兩名進入第二輪選舉，第二輪選舉則以得票數較高者勝出。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/31 14:09
民進黨立法院黨團1月29日通過由現任立法院正副院長游錫堃（前左2）與蔡其昌（前左1）組成「游昌配」，爭取連任立院正副院長。游錫堃、蔡其昌2...

民進黨立法院黨團1月29日通過由現任立法院正副院長游錫堃（前左2）與蔡其昌（前左1）組成「游昌配」，爭取連任立院正副院長。游錫堃、蔡其昌2...

第11屆立委明天2月1日報到，也將改選立法院正副院長。由於藍綠白三黨各自推出候選人參選院長，根據立法委員互選院長副院長辦法規定，如果首輪沒有人獲得過半選票，將取前兩名進入第二輪選舉，第二輪選舉則以得票數較高者勝出。

倘若2月1日的立法院正副院長選舉，都進入第二輪投票，根據規劃，正副院長恐怕要到晚間才能確定，正副院長宣誓就職的時間，也將從傍晚往後順延。

新國會3黨不過半，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，而「韓江配」與「游昌配」29日相繼拜會民眾黨8位不分區立委當選人爭取支持。

民眾黨團今天1/31上午召開記者會宣布，決議推舉不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長。

中央社報導，根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

立法院正副院長選舉進入第二輪，其實在過去幾屆就已經有先例，包括第2屆立法院長選舉時，劉松藩與朱高正的對決，劉松藩首輪得票未過半，第二輪以53.8%的得票率勝出。第3屆立法院長選舉，劉松藩與施明德在首輪投票以80票平手，進入第二輪選舉，劉松藩以82票擊敗拿下81票的施明德。

在副院長選舉部分，第5屆立法院副院長選舉，江丙坤對上洪奇昌，首輪兩人各拿下111票與108票，都未過半數；進入第二輪選舉後，江丙坤以115票擊敗拿下106票的洪奇昌，江丙坤出任立法院副院長。

報導稱，倘若第二輪選舉還是發生同票的狀況，那麼就會進入前所未見的第三輪選舉。

針對立法院長選舉，台灣民眾黨立法院黨團1/31稍早在記者會宣布，決議投給民眾黨不分區立委當選人黃珊珊。民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，這是保送代表國民黨角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜，沆瀣一氣、共同沉淪。

民眾黨推黃珊珊選立院龍頭

柯建銘：保送韓國瑜

台灣立法院2月1日龍頭爭奪戰　首輪若沒過半、取前兩名進行第二輪投票民進黨團總召柯建銘（圖）1月31日在立法院外受訪表示，民眾黨自推候選人, 等於是保送代表國民黨角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜。中央社

新任民眾黨團總召黃國昌今天在記者會表示，民眾黨團經過8人討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。如果第一輪沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪指出，從黃國昌1月15日提出4個條件以來，今天真相大白，大家很清楚黃國昌在演什麼戲，這是大是大非的問題。

柯建銘說，他作為民進黨團總召，要有危機控管能力，當敵人在騙人的時候，大家可能掉進陷阱嗎，這是不可能的事情，而且他之前也說過，立法院長的角色就是國會外交，並非國會改革，因此「我們不會祈求你們來支持我們，而喪失我們自己的原則，要的話就無條件起義來歸」，球本來就在民眾黨身上。

柯建銘說，他在第一天預測的結果，就是民眾黨可能投自己，這很清楚，就是保送韓國瑜，這是沆瀣一氣、共同沉淪，因此「他們贏也是輸、我們輸也是贏」。

媒體追問，如果不想保送韓國瑜，會不會灌票給黃珊珊。柯建銘說，怎麼可能，民進黨團就是推游錫堃與蔡其昌，這是黨團的立場跟原則，毫無疑問。

至於黃國昌稱保送韓國瑜的說法是在情緒勒索，柯建銘認為，這是大家都知道的事情，不要說是情緒勒索，黃國昌說的話顛倒看就好，國王的新衣不是新衣，不要再演了。

媒體追問「游昌配」是否可能當選，柯建銘說，態勢已經很清楚了，2月1日後，立法院各黨競合正式拉開序幕，在重大議題上的投票，各黨都會祭出黨紀，也會監票、亮票，這不用騙人。

媒體詢問，未來跟黃國昌合作是否會有溝通障礙。柯建銘表示，他是最容易、最想溝通的人，希望黃國昌以後看到人要稍微打招呼，不要眼睛轉到一邊去，而未來面對國民黨、民眾黨團總召，大家隨時都會過招，就看誰比較少犯錯。

柯建銘最後提到，希望往後的國會是以對話代替對抗、朝野和解共同面對國家課題，而非變成殺戮戰場，所有的法案提出來再講，各黨都有改革法案，當中有雷同或不同之處，都可以協商，包括人事同意權、法案和預算等，「我們會更懂得溝通、謙虛來協商」。
立法院
議長
正副院長
柯建銘
民眾黨

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更新時間 : 2024-01-31 16:21 GMT+08:00

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