【立法院龍頭明揭曉】 藍營喊話尊重白8席　合作推進國會改革

立法院龍頭選舉在即，國民黨團總召傅崐萁今（31）日恭喜民眾黨推出黃珊珊參選立法院長，也喊話釋出最大善意民眾黨攜手合作，推進國會改革，願意讓民眾黨的 8 席，獲得國會其他 105 席立委的尊重。

國會三黨不過半，各自推舉正、副院長人選，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任；國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜攜手立委江啟臣角逐；擁有關鍵 8 席的民眾黨推舉黨團副總召黃珊珊角逐立法院長，並表示若首輪無新任國會議長產生，8 席都將退出第二輪投票。

國民黨團上午召開記者會，總召傅崐萁表示，非常欣然地看到民眾黨正式推出黃珊珊為院長候選人，對於民眾黨堅持走自己的路，對 8 百萬民意下架民進黨做忠誠的反對黨，國民黨表達祝福。

傅崐萁提及國會改革，指出過去在蔡英文早在 2015 年就提出，國會聽證權、調查權的改革應當執行，八年來卻毫無作為，國民黨與民眾黨將會用最大的善意推動國會改革，包括聽證調查權、國會證言以及不得藐視國會等改革方案一一入法。也會充分的尊重民眾黨所提出的居住正義，警義消、幼保、醫護人員之權益，及利益迴避、人事權相關的陽光法案，增進國會透明。讓人民的訴求能得到國會支持。

傅崐萁表示，對民眾黨所提表示肯定與善意，願意未來與民眾黨攜手正面回應 8 百萬民意的期待。對於民進黨執政下的國會的反質詢、藐視國會的情形能攤在陽光下。也強調，願意讓民眾黨的 8 席，獲得國會其他 105 席立委的尊重。願意釋出最大善意來與民眾黨合作，推動陽光改革，讓所有部會在國會務實面對全國的鄉親。

立委羅智強表示，三黨達成重要共識，第一項改革「建立聽證制度，強化監督能量」已經啟動，呼籲民進黨 51 席一起兌現改革承諾。

羅智強也提出，三黨不過半是改革時代的開始「正向的競爭、正向的監督、正向的改革」。第一波聚焦國會改革，包括立法院透明度的提升、總統國情報告的常態化等，未來立委將直接對台灣人民負責。

所謂正向監督，也是立委不再作為政黨橡皮圖章的開始，包括強化立法委員監督職能，使台灣民主更為完善。所謂正向的改革，包括司法、民生、教育等層面，希望良善的改革成為台灣進步的基石。

羅智強也強調，在野黨當然會有競爭，但必須是良性的、正向的競爭；對執政黨也會是良性的監督，這也是國民黨團的承諾。