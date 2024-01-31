Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【立法院龍頭明揭曉】 藍營喊話尊重白8席　合作推進國會改革

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2024/01/31 11:49
立法院龍頭選舉前夕，國民黨於31日召開記者會向白營喊話攜手合作（圖／國民黨團）

立法院龍頭選舉前夕，國民黨於31日召開記者會向白營喊話攜手合作（圖／國民黨團）

立法院龍頭選舉在即，國民黨團總召傅崐萁今（31）日恭喜民眾黨推出黃珊珊參選立法院長，也喊話釋出最大善意民眾黨攜手合作，推進國會改革，願意讓民眾黨的 8 席，獲得國會其他 105 席立委的尊重。

國會三黨不過半，各自推舉正、副院長人選，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任；國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜攜手立委江啟臣角逐；擁有關鍵 8 席的民眾黨推舉黨團副總召黃珊珊角逐立法院長，並表示若首輪無新任國會議長產生，8 席都將退出第二輪投票。

國民黨團上午召開記者會，總召傅崐萁表示，非常欣然地看到民眾黨正式推出黃珊珊為院長候選人，對於民眾黨堅持走自己的路，對 8 百萬民意下架民進黨做忠誠的反對黨，國民黨表達祝福。

傅崐萁提及國會改革，指出過去在蔡英文早在 2015 年就提出，國會聽證權、調查權的改革應當執行，八年來卻毫無作為，國民黨與民眾黨將會用最大的善意推動國會改革，包括聽證調查權、國會證言以及不得藐視國會等改革方案一一入法。也會充分的尊重民眾黨所提出的居住正義，警義消、幼保、醫護人員之權益，及利益迴避、人事權相關的陽光法案，增進國會透明。讓人民的訴求能得到國會支持。

傅崐萁表示，對民眾黨所提表示肯定與善意，願意未來與民眾黨攜手正面回應 8 百萬民意的期待。對於民進黨執政下的國會的反質詢、藐視國會的情形能攤在陽光下。也強調，願意讓民眾黨的 8 席，獲得國會其他 105 席立委的尊重。願意釋出最大善意來與民眾黨合作，推動陽光改革，讓所有部會在國會務實面對全國的鄉親。

立委羅智強表示，三黨達成重要共識，第一項改革「建立聽證制度，強化監督能量」已經啟動，呼籲民進黨 51 席一起兌現改革承諾。

羅智強也提出，三黨不過半是改革時代的開始「正向的競爭、正向的監督、正向的改革」。第一波聚焦國會改革，包括立法院透明度的提升、總統國情報告的常態化等，未來立委將直接對台灣人民負責。

所謂正向監督，也是立委不再作為政黨橡皮圖章的開始，包括強化立法委員監督職能，使台灣民主更為完善。所謂正向的改革，包括司法、民生、教育等層面，希望良善的改革成為台灣進步的基石。

羅智強也強調，在野黨當然會有競爭，但必須是良性的、正向的競爭；對執政黨也會是良性的監督，這也是國民黨團的承諾。
傅崐萁
國民黨
民眾黨
黃珊珊
立法院正副院長選舉
藍白合作

相關新聞

特別預算吵不完 藍營提修正案 喊「財政健全第一步」
特別預算吵不完 藍營提修正案 喊「財政健全第一步」
2024/01/30 17:18
民眾黨吳欣盈將卸任立委　2月1日回任「新光人壽慈善基金會」董事長
民眾黨吳欣盈將卸任立委　2月1日回任「新光人壽慈善基金會」董事長
2024/01/30 15:10
民眾黨提國會改革 游錫堃表態支持 黃國昌：藍綠立院龍頭拜會過程愉快 無利益交換
民眾黨提國會改革 游錫堃表態支持 黃國昌：藍綠立院龍頭拜會過程愉快 無利益交換
2024/01/29 18:05
韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨黨團 稱良性交流、無私設刑堂
韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨黨團 稱良性交流、無私設刑堂
2024/01/29 12:26
【國民黨總召選舉】賴士葆退選成全傅崐萁 傅：帶著戰斧飛彈迎戰民進黨
【國民黨總召選舉】賴士葆退選成全傅崐萁 傅：帶著戰斧飛彈迎戰民進黨
2024/01/28 17:54

更新時間 : 2024-01-31 16:21 GMT+08:00

最受歡迎

台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
〈財經主筆室〉美科技股頻創新高仍爆裁員潮　解僱風會吹向台灣竹科嗎？
〈財經主筆室〉美科技股頻創新高仍爆裁員潮　解僱風會吹向台灣竹科嗎？
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場