【政府專用• 無法仿冒】「111」簡訊已發送逾432萬則　通知水電繳費補稅等

數位部今天(1/31) 表示，截至1月底累計發送逾432萬則111政府簡訊，已運用在台水、台電、勞動部勞工保險局等民生業務，包括水電繳費通知、補稅通知、罰款繳納、門診異動等類型，已有30個機關採購使用111簡訊。

數位部去年(2023年) 9月底完成建置111政府專屬短碼簡訊平台，發送訊息號碼顯示為111，以利民眾辨識政府訊息真偽，降低遭到簡訊詐騙風險。

數位部今發布新聞稿指出，截至今年1月底已有24個機關發送逾432萬則簡訊。今年1月4日起在政府共同供應契約提供全國政府機關與國營事業機構採購運用，迄今已有30個機關採購逾690萬則簡訊，預計到今年底可累積發送1億則政府簡訊。

根據統計，簡訊類型多為民生相關業務，包括水電繳費通知、補稅通知、罰款繳納、國民年金權益通知、門診異動等。

為何「111」不會被仿冒呢？數位部說明，因為「政府共同供應契約平臺」有三道關卡，不是政府機關不能申請使用！

​簡訊平臺會把關申請的使用單位是否為政府機關，而且不只為使用單位設置權限，還會確保使用單位的IP位置在白名單內，且使用過程都經過通道加密。

(數位發展部moda官方臉書)

​中央社引述數位部指出，機關使用111簡訊效益已逐步彰顯，例如，民眾收到法務部行政執行署111簡訊後，發現自己有欠款因而主動繳納，顯示民眾已正確辨識且信任政府簡訊；此外，民眾收到111短碼簡訊顯示稅費、水電費、行政費用、繳費系統驗證碼等相關資訊，都可快速識別為政府發送的內容。

數位部強調，致力於善用數位科技打造民眾安心的生活環境，111簡訊內容必須署名發送機關或服務名稱，讓民眾一目了然發送者身分。若簡訊含有網址，則優先使用gov.tw的政府域名，保障簡訊內容的正確性和安全性。

(數位發展部moda影片截圖)

數位部表示，目前已有勞動部、法務部、交通部、台北市、新北市、台水、台電等30個中央、地方機關及國營事業機構採購111簡訊，各級機關不久後將一致使用111簡訊。