中國取消M503航線飛行偏置 陸委會：以民航包裝對台政治 國防部：將依規應處確保領空安全

中國大陸民航局30日於網站宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，以提升空域運作效率。陸委會痛批中國未經溝通啟用相關航路，刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，並有改變台海現狀的疑慮。國防部表示，中共單方面作為極易導致緊張情勢升高，要求北京即刻停止此種做法。並表示將依作業程序及突發狀況處置規定應處，確保我領空安全。

2015年1月中國於2015年1月片面宣布劃設靠近海峽中線的M503航路，距離海峽中線最近只有7.8公里；同時劃設M503向西連接的3條航路。後經抗議將M503航路向西移動6海浬，但2015年3月啟用北往南飛行後，2018年再度片面啟用南往北飛行，並且同時啟用W121、W122、W123航路。如今更是軟土深掘。聯合報引述國家政策基金會副研究員揭仲分析，中共此舉不但壓縮我空防縱深及預警時間，試圖徹底抺去、否認海峽中線的存在，也形同用技術手段，否定我方依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。

陸委會30日指出，中國大陸佯稱開通相關航路是為緩解有關地區航班增長壓力、保證飛行安全，實則未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安，不尊重台灣，且是刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，並有改變台海現狀的疑慮。

陸委會強調，針對中國大陸繼2018年1月4日片面宣布啟用M503北向航路後，再次未經協商公布相關作法，顯蓄意製造兩岸不安，我方強烈抗議，並要求對岸停止2月1日起執行相關航路運作的決定，如陸方一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

國防部31日上午回應指出，台海和平穩定，攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任。中共單方面的蠻橫做法，極易導致緊張情勢升高，衝擊臺海安全穩定現狀，北京當局應負起責任，即刻停止此種做法。

國防部強調，國軍備戰不求戰、應戰不避戰，將運用聯合情監偵手段，持續嚴密監偵、掌握臺海周邊海、空域動態；並依敵情威脅的變化，採取適切警戒、應處與公告示警措施。針對進入我防空識別區的不明航空器，將依作業程序及突發狀況處置規定應處，確保我領空安全。