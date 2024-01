龐培歐談中國侵台代價：封鎖絕非更和平方案　鷹派蓋拉格計畫訪台

台灣選後美國訪賓不斷,美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格於美東時間1月30日證實,有計畫訪問台灣。他表示,台灣仍是優先議題,台海重在預防衝突,美國不會尋求戰爭,重在嚇阻力。

美國美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)30日邀請前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與前國防部長潘內達(Leon E.Panetta)就中共支持美國對手情況舉行聽證會。

蓋拉格(Mike Gallagher)會後受訪證實,有訪台計畫,但時間未定還須討論,「希望很快」。蓋拉格2023年曾密訪台灣,他認為是成效頗彰的旅程,也指出委員會成員訪台有助政策制定。

對中鷹派的蓋拉格30日在國會也表示,「我們正處於美國國家安全的決定性時刻。當我們看著中國進行至少自二戰以來和平時期最大規模的軍事集結時,他(中國)在莫斯科、德黑蘭及平壤找到了熱切的朋友。我們忽視他們,後果將不堪設想。」

“We are in a decisive moment for U.S. national security.



As we watch China undertake the largest peacetime military buildup since at least World War II, it finds eager friends in Moscow, Tehran, and Pyongyang.



We ignore them at our peril.” — Chairman @RepGallagher pic.twitter.com/eK7UqtxqNz