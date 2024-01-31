龐培歐談中國侵台代價：封鎖絕非更和平方案　鷹派蓋拉格計畫訪台

台灣選後美國訪賓不斷，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格於美東時間1月30日證實，有計畫訪問台灣。他表示，台灣仍是優先議題，台海重在預防衝突，美國不會尋求戰爭，重在嚇阻力。

美國美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）30日邀請前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）與前國防部長潘內達（Leon E.Panetta）就中共支持美國對手情況舉行聽證會。

蓋拉格（Mike Gallagher）會後受訪證實，有訪台計畫，但時間未定還須討論，「希望很快」。蓋拉格2023年曾密訪台灣，他認為是成效頗彰的旅程，也指出委員會成員訪台有助政策制定。

對中鷹派的蓋拉格30日在國會也表示，「我們正處於美國國家安全的決定性時刻。當我們看著中國進行至少自二戰以來和平時期最大規模的軍事集結時，他（中國）在莫斯科、德黑蘭及平壤找到了熱切的朋友。我們忽視他們，後果將不堪設想。」

“We are in a decisive moment for U.S. national security.



As we watch China undertake the largest peacetime military buildup since at least World War II, it finds eager friends in Moscow, Tehran, and Pyongyang.



We ignore them at our peril.” — Chairman @RepGallagher pic.twitter.com/eK7UqtxqNz — Select Committee on the Chinese Communist Party (@committeeonccp) January 30, 2024

中央社報導，時值俄烏戰爭、以巴衝突，蓋拉格仍表示，對美國而言台灣仍是優先議題，並強調台海重在防止衝突，應汲取在烏克蘭與中東區域的失敗教訓，應用於印太區域。他也強調，美國不會尋求戰爭，重點在於嚇阻力，美國承擔不起不這樣做。若僅聚焦中東，或忽略台海議題，讓太平洋不再成為優先項目，又將因他人陷入戰爭而付出更大代價。所以印太仍是美國國家安全防禦體系的首要任務，強化常規嚇阻，制定全球策略，與盟友和夥伴合作。

龐培歐在聽證會上表示，在思考中共的挑戰時，不僅要想到台灣與第一島鏈，也要想到中國正在美國境內積極破壞美國所捍衛的一切。提及中國侵台代價，他表示，台灣向全球輸出產品，一旦出事對周邊的印太國家而言，情況都將變得困難，影響更甚於美國。他重申，封鎖絕非是更和平、更溫和的解決方案。

潘內達則表示，要讓中國知道侵台代價很高，應加強台灣威嚇力，不單是提供武器、必要訓練，使台灣能自衛，並表明美國將透過海軍與其他實力維持在該地區的能見度。重要的是向中國表明，北京在台灣問題上不可能予取予求。但他也提及，若美國承諾軍事保衛台灣，意味著提供一切支援，而中國國家主席近平相當關注美國是否會採取實際行動而非口頭支票。