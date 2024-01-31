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更新【有片】民眾黨掀牌　黃國昌: 自推黃珊珊角逐立法院長

黃國昌指出, 若第一輪無法產生新議長, 民眾黨8位不分區立委, 將不會參與第二輪投票!　

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/31 14:00
(直播截圖) 

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更新時間: 2024-01-31 14:00

首次發稿: 2024-01-31 10:07

更新【有片】民眾黨掀牌　黃國昌: 自推黃珊珊角逐立法院長

更新【有片】民眾黨掀牌　黃國昌: 自推黃珊珊角逐立法院長台灣民眾黨主席柯文哲（左2）1月31日率8位不分區立委當選人在立法院舉行記者會，公布民眾黨團新會期三長，由黃國昌（右2）擔任總召、黃珊珊（右）擔任副總召、陳昭姿（左）為幹事長。中央社

台灣民眾黨今天(1/31) 上午9點30分舉行記者會, 正式宣布明天2月1日新國會開議, 將自行推舉黃珊珊參選立法院長, 希望在國會扮演不偏不倚, 中立的角色, 為國會帶來新氣象。

黃珊珊致詞時指出, 這是走出舊政治的第一步, 希望她的參選可以深化民主, 把國家人民利益置於最高地位。

黃國昌表示, 希望兩大黨也能支持黃珊珊出任院長。

黃國昌今天在開場致詞指出, 民眾黨的宗旨就是希望政黨和解, 社會和諧。

他表示, 這次大選之後, 台灣首次出現三黨不過半結構, 也為國會打開改革之窗。他們先前提出四大改革, 是希望國會不只重視立法院正副院長人選, 更要專注於國會改革。

然而兩大黨的回應, 仍無法放下選舉期間的情緒, 特別是民進黨與新潮流派系的柯建銘等人, 持續放話抹黑民眾黨不分區立委是沒有用的八席, 私設刑堂云云, 繼續撕裂社會。

黃國昌認為民進黨的目的只是想移轉國會改革跳票八年的事實, 而現任院長游錫堃處處遭掣肘, 讓民眾黨為游錫堃深感不值。

而民進黨的做法, 對國會新氣象更是毫無幫助。因此昨天８位成員商量後, 一致決定投票支持黃珊珊角逐立法院長。

黃國昌同時指出, 如果明天第一輪推舉黃珊珊, 可以順利產生議長, 那當然是台灣之福。

若第一輪無法產生新議長, 民眾黨8位不分區立委, 將不會參與第二輪投票!　

延伸閱讀:

台灣立法院2月1日龍頭爭奪戰　首輪若沒過半、取前兩名進行第二輪投票

民眾黨主席柯文哲指出, 副院長人選，他們也有備案, 暫時密而不宣。至於是否亮票, 將視兩大黨行動而定。

黃國昌補充說明, 如果第一輪黃珊珊順利黨選立法院長, 民眾黨原則上不會推出副院長人選。

新國會3黨不過半，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，而「韓江配」與「游昌配」29日相繼拜會民眾黨8位不分區立委當選人爭取支持。

民眾黨主席柯文哲今天帶領8位不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷舉行記者會，宣示新會期任務，除了公布黨團三長，也說明立法院長選舉投票意向。

民眾黨團新會期三長，由黃國昌擔任總召、黃珊珊擔任副總召、陳昭姿為幹事長。

更新【有片】民眾黨掀牌　黃國昌: 自推黃珊珊角逐立法院長民進黨立法院黨團1月29日在立法院召開第11屆黨團成立大會及第1次黨團會議，民進黨主席賴清德（前中）、黨團總召柯建銘（前右）與現任立法院長游錫堃（前左）向眾人揮手致意。中央社
民眾黨
黃珊珊
立法院長
8席

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