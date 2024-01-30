Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣每年廚餘量達千座玉山 名廚教你「蘿蔔葉變雪裡紅」、「蘿蔔皮做蘿蔔糕」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 20:46
2024年1月30日，國健署舉行記者會傳授「天然食物全利用」惜食新主張。（圖／國健署）

2024年1月30日，國健署舉行記者會傳授「天然食物全利用」惜食新主張。（圖／國健署）

農曆春節圍爐是闔家團圓的重要時刻，飯桌上各式山珍海味、澎湃佳餚，都是新年好運吉祥的象徵，但準備過程中，常出現採買過量，或者因備料而產生大量的果皮、種籽、莖葉等食材廢棄量。國健署表示，其實許多天然食材的部位，都有其特殊的營養成分，若運用巧思善加利用食材，不僅增加年菜的營養健康價值，還能減少廚餘，環保愛地球。

根據聯合國環境署（United Nations Environment Programme, UNEP）2021年發表的「糧食浪費指數報告」中提到，全球每年浪費近10億噸食物，造成高達約44億噸的碳排放量，相當於1億輛汽車繞行台灣環島海岸線320圈所產生的碳排放量。

我國環境部2012至2021年統計調查顯示，台灣來自家庭、餐廳、農產品、商品剩食所產生的廚餘回收量，每年平均約達到62.2萬公噸，約需要414.6萬個高1公尺、容量150公升的廚餘桶盛裝，而如果堆疊起來其高度約等於1千座玉山最高峰。

國健署吳昭軍署長表示，許多天然食材的莖、葉、果皮、種籽等部位也有其營養價值，例如：南瓜的種籽就是很好的堅果類食物，富含鋅、鎂、維生素E、不飽和脂肪酸等；食材中容易被丟棄的大白菜外葉、花椰菜葉、梗(皮)，也含有膳食纖維、維生素、礦物質、抗氧化物質等。

至於全榖和未精製雜糧更是天然食物全利用的好選擇，像糙米就比起精製白米含有更多的膳食纖維、維生素B1、維生素E等，這些營養素對於維持身體新陳代謝、減少自由基、提升抵抗力等都很有幫助。因此發揮巧思將食材入菜，不僅美味依舊，還能攝取多元營養素，知食惜食更是減少廚餘的好方法之一。

國健署今（30）日舉行記者會，傳授「天然食物全利用」惜食新主張，來自台中「寧菠小館」鄧玲如主廚設計的「步步高升好彩頭」，就是將整株白蘿蔔完全利用。鄧玲如解釋，辛辣的「蘿蔔皮」除富含維生素C，還富含十字花科蔬菜特有的異硫氰酸酯類物質，具極佳的抗氧化能力，帶皮洗淨刨絲後，加糖烹炒去除外皮辛辣味，再充分與米漿混合，就可製作出美味不變的好彩頭蘿蔔糕。

另外一般都當廚餘丟掉的「蘿蔔葉」則富含β-胡蘿蔔素及鈣、鐵等營養，只要稍加醃成雪裡紅，與豆干、杏鮑菇等食材一起包入水餃皮，就是一道好吃又圓滿的「招財納福金元寶」。

國健署提醒，年節採買前不妨先列好清單，才適量購買避免浪費，並善用天然食材各部位再搭配「我的餐盤」均衡飲食原則，讓廚餘減量，營養加分。
廚餘
糧食浪費
碳排放量
食材利用
國健署
玉山
白蘿蔔
蘿蔔糕

相關新聞

全球最大豪華遊輪「海洋標誌號」出航 使用天然氣引擎引高碳排擔憂
全球最大豪華遊輪「海洋標誌號」出航 使用天然氣引擎引高碳排擔憂
2024/01/28 14:58
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
【更新】寒流來在哪追雪？陽明山、大屯山能看嗎？四位專家報你知
2024/01/22 15:11
國健署推LDCT篩檢補助第3年 分析：「肺癌家族史」比「老菸槍」更致命
國健署推LDCT篩檢補助第3年 分析：「肺癌家族史」比「老菸槍」更致命
2024/01/16 18:01
〈時評〉 要有國際競爭力 台灣必須跟上全球零碳排腳步
〈時評〉 要有國際競爭力 台灣必須跟上全球零碳排腳步
2023/12/31 19:35
白色跨年有望？台灣玉山北峰下雪今年入冬第二次　超美玉山桌布免費下載
白色跨年有望？台灣玉山北峰下雪今年入冬第二次　超美玉山桌布免費下載
2023/12/30 12:02

更新時間 : 2024-01-30 23:49 GMT+08:00

最受歡迎

112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏