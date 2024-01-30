台灣每年廚餘量達千座玉山 名廚教你「蘿蔔葉變雪裡紅」、「蘿蔔皮做蘿蔔糕」

農曆春節圍爐是闔家團圓的重要時刻，飯桌上各式山珍海味、澎湃佳餚，都是新年好運吉祥的象徵，但準備過程中，常出現採買過量，或者因備料而產生大量的果皮、種籽、莖葉等食材廢棄量。國健署表示，其實許多天然食材的部位，都有其特殊的營養成分，若運用巧思善加利用食材，不僅增加年菜的營養健康價值，還能減少廚餘，環保愛地球。

根據聯合國環境署（United Nations Environment Programme, UNEP）2021年發表的「糧食浪費指數報告」中提到，全球每年浪費近10億噸食物，造成高達約44億噸的碳排放量，相當於1億輛汽車繞行台灣環島海岸線320圈所產生的碳排放量。

我國環境部2012至2021年統計調查顯示，台灣來自家庭、餐廳、農產品、商品剩食所產生的廚餘回收量，每年平均約達到62.2萬公噸，約需要414.6萬個高1公尺、容量150公升的廚餘桶盛裝，而如果堆疊起來其高度約等於1千座玉山最高峰。

國健署吳昭軍署長表示，許多天然食材的莖、葉、果皮、種籽等部位也有其營養價值，例如：南瓜的種籽就是很好的堅果類食物，富含鋅、鎂、維生素E、不飽和脂肪酸等；食材中容易被丟棄的大白菜外葉、花椰菜葉、梗(皮)，也含有膳食纖維、維生素、礦物質、抗氧化物質等。

至於全榖和未精製雜糧更是天然食物全利用的好選擇，像糙米就比起精製白米含有更多的膳食纖維、維生素B1、維生素E等，這些營養素對於維持身體新陳代謝、減少自由基、提升抵抗力等都很有幫助。因此發揮巧思將食材入菜，不僅美味依舊，還能攝取多元營養素，知食惜食更是減少廚餘的好方法之一。

國健署今（30）日舉行記者會，傳授「天然食物全利用」惜食新主張，來自台中「寧菠小館」鄧玲如主廚設計的「步步高升好彩頭」，就是將整株白蘿蔔完全利用。鄧玲如解釋，辛辣的「蘿蔔皮」除富含維生素C，還富含十字花科蔬菜特有的異硫氰酸酯類物質，具極佳的抗氧化能力，帶皮洗淨刨絲後，加糖烹炒去除外皮辛辣味，再充分與米漿混合，就可製作出美味不變的好彩頭蘿蔔糕。

另外一般都當廚餘丟掉的「蘿蔔葉」則富含β-胡蘿蔔素及鈣、鐵等營養，只要稍加醃成雪裡紅，與豆干、杏鮑菇等食材一起包入水餃皮，就是一道好吃又圓滿的「招財納福金元寶」。

國健署提醒，年節採買前不妨先列好清單，才適量購買避免浪費，並善用天然食材各部位再搭配「我的餐盤」均衡飲食原則，讓廚餘減量，營養加分。