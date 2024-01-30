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2024農曆春節生病不怕看診撲空 157間醫院將加開1165診次特別門診

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 19:44
看診示意圖。

看診示意圖。 (來源 中央社)

疾管署今（30）日表示，今年農曆春節期間，共有157間醫院願意配合開設特別門診，約開設約1,165診次（含353診次之兒科特別門診），詳細資訊將陸續公布相關就醫資訊於衛生局外網。

國內疫情在流感、新冠雙重夾擊下，即將迎來雙高峰，今（2024）年第4週（1/21-1/27）門急診類流感就診人次為114,754人次，較前一週下降；多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

上週新增40例流感併發重症（30例未接種流感疫苗）、8例死亡（7例未接種流感疫苗），其中死亡個案中包括一名年僅3歲女童，無慢性病史、未接種流感疫苗，因A流感併發腦炎不治，成為今年流感死亡最小個案。

疾管署呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

至於上週(1/23-1/29)COVID-19本土確定病例(併發症)則新增546例，較前一週(1/16-1/22)新增615例下降，併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增64例死亡病例，較前一週新增44例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%。自新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者分別占98%及99%。

為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，疾管署上週公布獎勵措施，若急救責任醫院於初一至初三（2/10-2/12） 急診就診人次高峰期間， 每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診（含兒科特別門診），非兒科每診次獎勵1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元，以分流病人、保全急診量能並防止交叉感染。

疾管署發言人羅一鈞今日下午在例行記者會上表示，依衛生局回報，今年願意配合開設特別門診醫院共計157家，規劃開設約1,165診次(含353診次之兒科特別門診)，高於往年開設診次，預估特別門診開設量已足以因應，將陸續公布相關就醫資訊於衛生局外網。

疾管署提醒，因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高，為保護個人健康，請民眾儘速接種新冠XBB和流感疫苗，以及時獲得保護力。
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更新時間 : 2024-01-30 23:49 GMT+08:00

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