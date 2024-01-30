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慕軒飯店春節住房專案　贈ACCA KAPPA旅行組、交通票卡

By 台灣英文新聞
2024/01/30 17:34
綠景客房（圖／慕軒飯店）
（圖／慕軒飯店）

綠景客房（圖／慕軒飯店）

（圖／慕軒飯店）

北上走春，位在台北市中心黃金區位的慕軒飯店，倚著優雅欒樹林蔭大道，以其低調的豪華和優雅而聞名，透過大片落地窗映照下滿是綠意，可輕易感受都市叢林間難得的恣意清閒。搶攻春節旅遊人潮，即日至2月26日前推出，「迎春特惠 晨曦樹海」住房專案，雙人入住每房每晚6,888元起(含稅)，兩客豐富自助式早餐、及義大利品牌ACCA KAPPA三件旅行組；前三十組再加碼贈交通票卡，每房還可參加乙次「新春扭蛋」抽獎活動，最大獎「經典客房」住宿券帶回家，特惠價格即刻搶訂！訂房請洽（02）7726 6699

慕軒飯店鄰近東區及信義商圈的極佳地理位置，春節住房專案透過旅行組與限量加碼的一日交通票卡，最適合有北上走春需求的旅人。現在入住限時優惠價6,888元起，隔日早晨還可至二樓GUSTOSO義大利餐廳品嚐種類多元自助式餐檯早餐，搭配現點現做七款蛋料理、新鮮生菜水果、各式經典冷盤、熱食，同時， 2024年1月1日起入住慕軒飯店之旅客，每日下午五點至六點可至URBAN331威士忌酒吧享用HAPPY HOUR，軟性飲料、酒精飲品與現炸出爐輕食小點接免費暢食暢飲，用輕鬆價格享受舒心難忘的美食住宿體驗。

免費加入會員，餐食酒飲滿額消費抽扭蛋

慕軒飯店自開幕以來，用心款待每一位入住旅客，更是連續三年名列「台北米其林指南推薦旅宿」肯定。除了1/21起入住「迎春特惠　晨曦樹海」住房專案的旅客外，2月份期間除每房住客加入飯店AMAZZING CLUB會員則也可同步參加新春扭蛋抽獎乙次，在 GUSTOSO義大利餐廳消費滿3,500元、URBAN331威士忌酒吧消費滿1,500元持發票也可同樂，金額不做累積，每張發票抽獎乙次，經典客房住宿券、免費品嚐GUSTOSO午餐、URBAN331威士忌酒吧商業誤餐或是品牌環保吸管三件組、品牌行李束帶等多項好禮，整個二月大獎拿不完！

更新時間 : 2024-01-30 23:49 GMT+08:00

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