新北校園力推太陽光電系統　減碳排放量近4萬公噸　北臺第一

新北市為解決校園室內運動空間不足及推動綠能發展， 自2021年配合中央政策，積極推動「 學校設置太陽能光電運動場計畫」，透過政府與民間合作， 由民間出資興建太陽光電運動場， 結合政府輔導及媒合學校三方共同辦理，創造政府、 民間及學校三贏。於2023年度新建置完成9校光電運動場， 累計建置完成15校光電運動場，另還有12校已與廠商簽訂光電運 動場合約並公證，全市共有27所學校規劃設置光電運動場， 為北臺灣最多之縣市。

另外，教育局鼓勵各校設置並於學校校舍改建、 新建或設置斜屋頂時， 將校園節電設施及太陽光電系統建置納入能源轉型規劃，截至2023 年底已完成231校屋頂光電建置，目前新北市校園建置太陽光電系 統發電量已達約7千9百萬餘度，依據經濟部能源署2022年度電力 排碳係數，可減少碳排放量約3萬9,099公噸，為北臺灣第1名 。

2023年新完成太陽能光電運動場的二重國中校長游翔越表示， 學校是新北市低碳教育推廣學校， 太陽能光電運動場不僅能產生綠電、實踐減碳， 也能供學生有不怕風吹日曬雨淋的運動場地， 學校的土地及校舍也能充分利用提高效益， 更能兼顧環境保護的教育目標， 還可得到售電給台電公司後的售電回饋金，用以充實教學設備， 可說是一舉數得的作法。

文德國小校長李慧美表示，學校光電運動場面積為886平方公尺， 屋頂型太陽光電設施及光電運動場年總發電量預估為98萬8, 000度，發電量比學校用電量多1.8倍， 成為一座小型綠能發電場。校園建置實際的太陽能發電系統， 為學生提供實地進行能源教學的機會， 在校園內就能看到綠能技術和可再生能源的應用， 使學生直接理解永續及綠能的概念，作為學校綠能教育的重要一環。 除了能源運用以外，在炎炎夏日或雨天中， 光電運動場提供師生舒適涼爽的體育運動場地， 增加場地運用的彈性，也提高學生參與運動的意願及舒適性， 豐富了學生的學習環境。

教育局表示，現有27校與廠商簽訂光電運動場合約及公證， 預期可造福約4萬6千名師生，將持續推動及媒合學校再設置3座光 電運動場，以完成2026年度達成30座光電運動場為目標， 讓學生以光電運動場為學習場域，學習與生活連結， 使綠能發電議題與日常生活實踐相呼應，培養師生能源素養， 也發展綠能產業，為環境永續盡一份心力。

二重國中光電運動場. (圖/新北市教育局)