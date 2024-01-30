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臺灣企銀龍年送吉祥　邀剪紙藝術家現場剪紙贈福氣窗花

By 台灣英文新聞
2024/01/30 17:13
臺灣企銀邀請剪紙藝術家陳韻如(右)及張育華(左)老師，至該行剪紙贈窗花予來行客戶共度新春佳節。（圖／臺灣企銀）

臺灣企銀邀請剪紙藝術家陳韻如(右)及張育華(左)老師，至該行剪紙贈窗花予來行客戶共度新春佳節。（圖／臺灣企銀）

臺灣企銀為歡慶春節迎接農曆新年，於今（30）日舉辦「龍送吉祥喜迎春-剪紙藝術家贈窗花」活動，邀請剪紙藝術家陳韻如及張育華老師至總行營業大廳，現場剪出應景又漂亮的窗花及字樣，吸引不少來行客戶及路過民眾踴躍索取，現場熱鬧滾滾。

兩位藝術家現場創作的剪紙窗花圖案可愛精緻，像是以龍為造型的剪紙創作，充滿年節氣氛；另有剪出「福」、「春」等字樣，並以梅、菊、百合花及藻紋等圖案點綴，分別象徵傳春報喜、多福多壽、百事合意及美麗高貴等吉祥寓意，讓來行民眾帶回家中布置或收藏，增添年節喜氣。

臺灣企銀重視傳統藝術推廣，配合農曆新年辦理剪紙活動，藉由剪紙藝術家巧手創作，讓傳統剪紙增添現代元素，此次邀請兩位剪紙藝術家陳韻如及張育華老師皆經驗豐富，除傳統剪紙亦擅長插畫設計，透過細膩刻畫的剪紙作品向大眾傳遞溫馨祝福，為新年祈求健康平安，龍年好運連連！

剪紙藝術為傳統工藝美術之一，臺灣企銀積極推廣傳統文化，支持在地藝文及藝術家發展，定期邀請不同領域藝術家於該行「意象大稻埕」藝文空間辦理展覽活動，打造藝術文化交流平台，該行扶植文化藝術活動獲文化部頒發2023文馨獎「常設獎-金獎」殊榮肯定，該行將持續實踐企業社會責任，為推廣藝文發展貢獻一份心力。

更新時間 : 2024-01-30 23:48 GMT+08:00

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