英國唱作天王紅髮艾德(Ed Sheeran)將在本周六(3日)二度來台開唱,帶來全新巡演「Ed Sheeran +-=÷ × 2024 TOUR」,開場嘉賓「英倫情人」卡倫史考特( Calum Scott)則是出道 6 年後首度來台,當時消息一出便引起粉絲驚喜留言「這嘉賓太猛」、 「下次拜託開專場!」

卡倫史考特在 2015 年參加了英國選秀節目《英國達人秀》(Britain's Got Talent),以翻唱瑞典天后蘿蘋(Robyn) 的經典代表作〈Dancing On My Own〉,獲得選秀教父 Simon Cowell 盛讚並被直接保送準決賽。2018 正式推出首張專輯《普通情人》(Only Human),主打歌曲〈You Are The Reason〉成為台灣知名咖啡品牌指定使用廣告曲; 2022 年卡倫再推出第二張專輯《在橋上》(Bridges), 至今已累積超過百億次數位點聽,本月推出全新暖心單曲〈 Lighthouse〉記錄思鄉情懷。

卡倫史考特簽唱會將於 2 月 2 日下午 1 點 30 至 3 點在高雄大遠百 17 樓誠品書店舉行,現場卡倫將超實力獻唱新曲與代表作, 同時也會近距離為粉絲簽名, 凡持在活動現場購買或已經事先購買過的《普通情人》或《在橋上》 專輯 CD 者,皆享有兌換簽名號碼牌的資格,號碼牌數量有限,發完為止, 更多活動詳情請上「環球音樂 西洋」臉書粉絲專頁查詢。