在野提案梨泰院事件重啟調查 南韓總統尹錫悅動用否決權挨轟冷血

南韓總統尹錫悅 30 日否決了國會有意重新調查 2022 年梨泰院萬聖節踩踏事件的提案，引發在野黨與罹難者家屬不滿。家屬痛陳，悲劇過去一年多了，正義始終未能伸張。

路透社報導，最大在野黨共同民主黨（Democratic Party）支持設立獨立特別偵查小組，納入執政、在野、相關團體成員，共同調查，還原事件真相。2022 年的首爾踩踏事件，共奪走 159 條性命，許多正值青春年華。

執政國民力量黨（People Power Party，PPP）批評此一小組必會偏袒在野一方。南韓總統室 30 日表示，總理韓悳洙認為這項法案被當作政治工具，且恐有違憲之虞，尹錫悅遂行使了否決權。

韓悳洙在內閣會議中表示，這場災難的苦痛不能拿來作為政治鬥爭的手段，且可能違反了憲法。他同時否認了檢警調查有任何失當。

尹錫悅否決之舉，惹惱在野人士與死者親屬。共同民主黨黨魁李在明批尹政府「冷血」。喪子的母親 Park Young-soo 也表達了痛心，對於政府拒絕重啟調查、只以金錢補償的搪塞做法，她說道：「我們一年多來的抗爭，要的就是這個嗎？」

聯合國人權委員會去年呼籲南韓成立獨立、中立的單位，調查梨泰院事件，確實究責。迄今並無任何一名高官因此落馬，檢方僅於本月稍早以業務過失致死罪嫌起訴首爾警察廳長金光浩。

去年警方報告指，這場人為災難是缺乏預防措施、人流控管不當、單位反應過慢造成。死者死因多為壓迫性窒息與大腦缺氧腫脹。先前家屬怒指官方漠視其請願訴求，甚至將死去的孩子當作吸毒犯調查。