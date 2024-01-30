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歐洲麻疹病例暴增45倍 疾管署：嬰幼兒感染恐併發腦炎 致死率可達1成

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 17:02
麻疹示意圖。（圖／路透社Alamy）

麻疹示意圖。（圖／路透社Alamy）

疾管署今（30）日表示，依據世界衛生組織監測資料，歐洲去（2023）年疫情嚴峻，相較於前年增加45倍，美國、馬來西亞、菲律賓等國也陸續傳出疫情，增加旅遊感染麻疹及境外移入風險，尤其嬰幼兒罹患麻疹可能併發中耳炎、肺炎與腦炎，致死率在嬰兒或免疫缺損兒童可高達5至10%，提醒家長盡速帶年滿1歲幼兒接種MMR疫苗。

疾管署說明，依世界衛生組織監測資料顯示，歐洲區去年疫情嚴峻，該區全年累計報告至少42,605例病例，相較於前年（937例）增加45倍。其中，西亞俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯等國自年中起疫情即上升，10月後逐漸擴散至東歐亞塞拜然、羅馬尼亞等國，另英國於去年12月起亦出現部分地區病例數驟升情形，該國近期警告疫情將會擴大蔓延。

此外，美國亦有部分地區傳出報告病例。另鄰近我國之西太平洋區馬來西亞、菲律賓等國於去年下半年起疫情持續升高，東南亞區則有印度、印尼等國疫情持續。

疾管署表示，近期全球麻疹疫情上升，由於麻疹傳染力強，可由空氣傳播，易藉由旅遊、探親、經商等國際交流傳播，提醒民眾避免帶未滿1歲及未完成MMR疫苗接種的嬰幼兒前往流行地區，以降低感染風險。

提醒國人出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，另於當地如有就醫需求，在前往醫院或診所就醫時應全程佩戴口罩，回國後如出現發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。

疾管署強調，國內雖自2022年9月起迄今無本土麻疹確定病例，但國際疫情升溫，仍有旅遊感染麻疹及境外移入風險，尤其嬰幼兒罹患麻疹可能併發中耳炎、肺炎與腦炎，致死率在嬰兒或免疫缺損兒童可高達5至10%。

而預防麻疹最有效的方法就是接種疫苗，因此家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。
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