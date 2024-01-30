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2024走春必訪！淡水無極天元宮櫻花綻放中 2/5起開放夜間賞櫻

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 16:39
今年農曆春節時間雖較往年晚，但淡水無極天元宮後山的三色櫻花開約7至8成。（圖／賞花快報）

今年農曆春節時間雖較往年晚，但淡水無極天元宮後山的三色櫻花開約7至8成。（圖／賞花快報）

淡水區的無極天元宮櫻花接近滿開囉！新北市景觀處表示，自2月5日(週一)起至18日(週日)期間，每日下午4點30分至晚間8點30分於淡水無極天元宮園區均會點燈開放夜間賞櫻活動，不管是愛拍網美照，還是愛賞花的你千萬別錯過。

位於新北市淡水區的無極天元宮為北台灣知名賞櫻景點之一，每逢初春時節，園區後山的三色櫻即會率先綻放，粉色、米色與桃紅三色層次豐富；另外在天壇周圍種植的櫻花則為吉野櫻，花期較三色櫻約慢一個月，花朵較大且粉白，各有各的風情與韻味。

新北市景觀處表示，今年農曆春節時間雖較往年晚，但園內的三色櫻彷彿在為每年舉辦的櫻花季活動作暖身似的，已在1月底盛開，目前後山三色櫻花開約7至8成，喜愛櫻花與年節走春的朋友們，不妨與親友安排一趟淡水春日賞櫻行程，為開春求得好彩頭。

2024走春必訪！淡水無極天元宮櫻花綻放中 2/5起開放夜間賞櫻

「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」期間，每日下午4:30至晚間8:30於淡水無極天元宮園區均會點燈開放夜間賞櫻活動。（圖／新北市政府）

景觀處說，今年櫻花季活動主題定名為「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」，花見即是取自日文漢字中賞花之意，將自2月5日(週一)起至18日(週日)期間，每日下午4:30至晚間8:30於淡水無極天元宮園區均會點燈開放夜間賞櫻活動，透過光影投射出光雕效果，印襯在櫻花樹上，浪漫沉浸式的氛圍彷彿置身於櫻花花海中。

為避免過多參訪人潮影響櫻花樹木生長與棲地環境，今年將不開民眾步入限定區域櫻花林中，只能在櫻花樹冠層外一睹風采，讓櫻花樹與土壤達到修護之目的，期盼來年櫻花能更加枝繁葉茂，花況一年比一年好。

春節期間人潮眾多，加上前往天元宮的山路狹小易塞車，景觀處提醒大家可多搭乘大眾運輸系統，如搭乘捷運至淡水站轉搭866、875、876、877號公車，另可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站再轉搭866、875、876、877號公車均可到達天元宮，走春賞花同時來個捷運輕軌一日遊。

相關活動內容與最新資訊歡迎請至「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動官網查詢。
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新北市景觀處

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