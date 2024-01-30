體積近似台北101的小行星2/2晚間飛近地球　天文館: 無撞擊威脅

被美國航太總署噴射推進實驗室（JPL）列為「潛在威脅小行星」(Potentially Hazardous Asteroids, PHAs)的2008 OS7，即將在2月2日（五）22時40分最接近地球，距離僅0.019天文單位，約285萬公里，以每秒18.2公里的速度通過。天文學家根據其表面反射率估計，這顆小行星的直徑約210到480公尺，大小接近臺北101大樓高度，所幸2008 OS7這次接近並不會撞擊地球或進入大氣層，所以安全無虞，不必擔憂。

太陽系中估計有上百萬顆小行星，絕大多數都與地球相距甚遠，但有少數軌道與地球相近，天文學家將這些可近至0.05天文單位，約750萬公里，且直徑達140公尺以上的小行星稱為「潛在威脅小行星」(PHAs)。

根據天文館新聞稿，截至目前為止，已經被發現的PHAs有2,349顆，其中最大的是1999 JM8，估計直徑達7公里！2008 OS7於2008年7月30日被發現，公轉周期約2.63年，周五晚間最接近地球時亮度約15等，將在鯨魚座與波江座交界處快速通過(如下圖) 。

(圖/台北天文館)

台北天文館表示，其實每年PHAs接近地球的次數遠比大家想像來得多，光是在2024年與地球距離近到0.05天文單位以內的就有18顆，最接近的是在12月4日通過的2020 XR小行星，距離只有0.01477天文單位，也就是220萬公里左右，其次便是本次的2008 OS7。

至於在未來150年內最接近地球的則是直徑約370公尺的毀神星(99942)Apophis，它將在2029年4月14日以不到4萬公里的超近距離擦過地球，幾乎達到同步衛星的高度！不過目前科學家也暫時排除了撞擊的可能性。

據估計，在這兩千多顆PHAs中大約只有156顆的直徑大於一公里，屬於大型PHA，若真有這麼大的小行星撞擊地球，很可能會造成全球性的地質與氣候劇烈變化，甚至滅絕事件，但也不用過於擔憂，因為這樣的事件平均每44萬年才會發生一次！相關資料請參閱臺北天文館網站「天象預報」。

根據天象預報，近日還以兩個值得一提的天文景象，分別是：

2024年2月5日上午即將發生月掩心宿二，自月球亮緣掩入、暗緣復出(下圖)。

(圖/台北天文館)

除此之外國際太空站（下圖）即將於2月2、3、4、5、7日傍晚接連飛掠台灣上空，其中5日的飛掠仰角最高、亮度最亮，預估將以-3.8等的高亮度飛越天頂附近，觀賞條件絕佳，粉絲們千萬別錯過！

圖/台北天文館