Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

體積近似台北101的小行星2/2晚間飛近地球　天文館: 無撞擊威脅

除此之外國際太空站即將於2月2、3、4、5、7日傍晚接連飛掠台灣上空，其中5日的飛掠仰角最高、亮度最亮

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 16:35
代號2008 OS7的小行星(中) 直徑約210到480公尺，大小接近台北101大樓(右) (圖/台北天文館) 

代號2008 OS7的小行星(中) 直徑約210到480公尺，大小接近台北101大樓(右) (圖/台北天文館) 

被美國航太總署噴射推進實驗室（JPL）列為「潛在威脅小行星」(Potentially Hazardous Asteroids, PHAs)的2008 OS7，即將在2月2日（五）22時40分最接近地球，距離僅0.019天文單位，約285萬公里，以每秒18.2公里的速度通過。天文學家根據其表面反射率估計，這顆小行星的直徑約210到480公尺，大小接近臺北101大樓高度，所幸2008 OS7這次接近並不會撞擊地球或進入大氣層，所以安全無虞，不必擔憂。

太陽系中估計有上百萬顆小行星，絕大多數都與地球相距甚遠，但有少數軌道與地球相近，天文學家將這些可近至0.05天文單位，約750萬公里，且直徑達140公尺以上的小行星稱為「潛在威脅小行星」(PHAs)。

根據天文館新聞稿，截至目前為止，已經被發現的PHAs有2,349顆，其中最大的是1999 JM8，估計直徑達7公里！2008 OS7於2008年7月30日被發現，公轉周期約2.63年，周五晚間最接近地球時亮度約15等，將在鯨魚座與波江座交界處快速通過(如下圖) 。

體積近似台北101的小行星2/2晚間飛近地球　天文館: 無撞擊威脅(圖/台北天文館)

台北天文館表示，其實每年PHAs接近地球的次數遠比大家想像來得多，光是在2024年與地球距離近到0.05天文單位以內的就有18顆，最接近的是在12月4日通過的2020 XR小行星，距離只有0.01477天文單位，也就是220萬公里左右，其次便是本次的2008 OS7。

至於在未來150年內最接近地球的則是直徑約370公尺的毀神星(99942)Apophis，它將在2029年4月14日以不到4萬公里的超近距離擦過地球，幾乎達到同步衛星的高度！不過目前科學家也暫時排除了撞擊的可能性

據估計，在這兩千多顆PHAs中大約只有156顆的直徑大於一公里，屬於大型PHA，若真有這麼大的小行星撞擊地球，很可能會造成全球性的地質與氣候劇烈變化，甚至滅絕事件，但也不用過於擔憂，因為這樣的事件平均每44萬年才會發生一次！相關資料請參閱臺北天文館網站「天象預報」。

根據天象預報，近日還以兩個值得一提的天文景象，分別是：

2024年2月5日上午即將發生月掩心宿二，自月球亮緣掩入、暗緣復出(下圖)。

體積近似台北101的小行星2/2晚間飛近地球　天文館: 無撞擊威脅(圖/台北天文館)

除此之外國際太空站（下圖）即將於2月2、3、4、5、7日傍晚接連飛掠台灣上空，其中5日的飛掠仰角最高、亮度最亮，預估將以-3.8等的高亮度飛越天頂附近，觀賞條件絕佳，粉絲們千萬別錯過！

體積近似台北101的小行星2/2晚間飛近地球　天文館: 無撞擊威脅圖/台北天文館
小行星
地球
潛在威脅
台北天文館
PHAs

相關新聞

亞馬遜雨林的懇求 巴西擬於COP28氣候峰會推全球雨林投資基金
亞馬遜雨林的懇求 巴西擬於COP28氣候峰會推全球雨林投資基金
2023/11/25 19:47
幾無懸念 2023 將成史上最熱的一年 氣候專家嘆：根本好萊塢災難片
幾無懸念 2023 將成史上最熱的一年 氣候專家嘆：根本好萊塢災難片
2023/11/08 15:27
國際紙纖維藝術雙年展「地球說話：給紙發聲」 中正紀念堂11/3盛大開展
國際紙纖維藝術雙年展「地球說話：給紙發聲」 中正紀念堂11/3盛大開展
2023/11/03 17:19
與外星生物接觸指日可待？ NASA：5年內將有重大突破
與外星生物接觸指日可待？ NASA：5年內將有重大突破
2023/09/30 21:02
環境「9大限度」6項被打破 地球自我調節能力受創
環境「9大限度」6項被打破 地球自我調節能力受創
2023/09/21 17:30

更新時間 : 2024-01-30 23:47 GMT+08:00

最受歡迎

112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
台北天空塔成「染紅掏空塔」 經濟部投審司：必要時停止碩河股東權利
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏