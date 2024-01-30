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龍年盤點「龍」景點 台灣森林遊樂區春節走春去

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 15:44
富源國家森林遊樂區：龍吟瀑布（圖／林業及自然保育署）

富源國家森林遊樂區：龍吟瀑布（圖／林業及自然保育署）

甲辰龍年即將來臨，農業部林業及自然保育署推薦了五處地名有「龍」的應景森林遊樂區景點，購買12處國家森林遊樂區電子門票者，還加贈紅包，邀民眾年春節連假走入森林。

大年初一（2/10）起，凡購買太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南等12處國家森林遊樂區電子門票，入園即送「美好森活，欣欣向龍」限量紅包。

森林育樂場域中的臥虎藏「龍」神秘景點如下：

富源國家森林遊樂區：龍吟瀑布、龍吟吊橋

花蓮縣富源國家森林遊樂區有座新龍吟吊橋，以俐落的垂懸弧線跨越富源溪。行走橋上，除飽覽因溪水潔白清澈在日本時代譽為「白川」的富源溪全貌，還可鳥瞰腳下隆隆作響的龍吟瀑布，享受滿滿瀑布負離子及森林芬多精。

大農大富平地森林園區：龍貓隧道

花蓮縣的大農大富平地森林園區，濃綠成蔭的林間步道有如金龍蜿蜒，園區南環自行車道約 6.5 公里處，因氣氛像極了動畫裡的龍貓隧道，早為必訪的熱門打卡景點。附近的池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及瑞穗生態教育館，也推出辦理春節集章活動送小禮活動。

墾丁國家森林遊樂區：銀龍洞

屏東縣的墾丁國家森林遊樂區，有全臺少見的高位珊瑚礁森林及全臺最大的石灰岩洞，千萬年來的風吹雨淋，產生了一系列仙洞、一線天、銀龍洞等國內少有的石灰岩景觀。附近的雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區，在春節期間也有各式體驗活動。

龍過脈森林步道

位於雲林縣的龍過脈森林步道，因山脈稜線像是一條龍的背脊，到濁水溪與清水溪交會口時，又像神龍汲水而得名。步道有豐富多元的自然人文景觀。登上龍脊，可眺望雲林地區及八卦山山脈，更有機會看到大冠鷲和臺灣獼猴，或是珍貴的八色鳥。

林業保育署提醒，除夕當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運。觀霧、八仙山國家森林遊樂區休園，但住宿山莊仍開放入住，其餘場域則休園 1 天。

森林育樂場域詳細活動與免費接駁車資訊，可至林業保育署春節連假期活動資訊網頁查詢。詳細春節假期開休園情形及各園區管制措施，可至台灣山林悠遊網查詢。

龍年盤點「龍」景點 台灣森林遊樂區春節走春去
龍過脈步道棧道（圖／林業及自然保育署）

龍年盤點「龍」景點 台灣森林遊樂區春節走春去
大農大富平地森林園區：龍貓隧道（圖／林業及自然保育署）

龍年盤點「龍」景點 台灣森林遊樂區春節走春去
富源國家森林遊樂區：龍吟吊橋（圖／林業及自然保育署）

龍年盤點「龍」景點 台灣森林遊樂區春節走春去
「美好森活，欣欣向龍」限量紅包（圖／林業及自然保育署）
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更新時間 : 2024-01-30 15:56 GMT+08:00

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