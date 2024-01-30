Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國仇恨犯罪橫行 FBI：10件有1件發生在校園

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 14:34
2022年5月24日，德州一所小學傳槍擊案。（圖／路透社Marco Bello）

2022年5月24日，德州一所小學傳槍擊案。（圖／路透社Marco Bello）

美國仇恨犯罪（hate crime）事件層出不窮，根據聯邦調查局（FBI）29 日公布的報告，每 10 件就 有1 件發生在校園中，非裔學生最容易淪為目標，猶太裔次之，LGBTQ 族群第三。

路透社報導，FBI 公布的數據顯示，2018 至 2022 年，美國仇恨犯罪最常發生的地點分別是住宅區、車行道或巷道、學校。2020 至 2021 年學年度期間，各級學校因新冠肺炎 COVID-19 而長期關閉，但校園仍居頻發地點第三位，可見嚴重程度。

FBI 定義的仇恨犯罪指的是針對人種、種族、宗教、性向、殘疾、性別所抱持的歧視偏見。近幾年來，這類犯罪類型有增長之勢。FBI 數據指，2018 年 8,500 件，2022 年卻劇增至 13,300 件。

從幼兒園到大學，美國校園這類犯罪行為日熾，五年來呈倍數增加，從 2018 的 700 件增至 2022 的 1,336 件。以 2022 年來看，校園仇恨犯罪就佔了全國的 1/10。

這可能還未反映真實數字。專家稱，仇恨犯罪往往低報，因通常是由執法單位主觀認定案件是否有歧視意圖，且許多受害者害怕被報復，寧可不報案。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年 10 月攻擊以色列，釀成加薩戰爭，也導致了美國反猶太、反伊斯蘭案件激增。
仇恨犯罪
歧視
偏見
校園
犯罪
美國
種族
宗教
性向
殘疾
性別
猶太
LGBTQ

相關新聞

禽流感重創美國「雞蛋之都」百萬隻蛋雞遭撲殺 蛋價漲、又鬧缺蛋荒
禽流感重創美國「雞蛋之都」百萬隻蛋雞遭撲殺 蛋價漲、又鬧缺蛋荒
2024/01/28 16:36
美中續降溫 高層曼谷對話 談台灣、紅海危機 為拜習通話鋪路
美中續降溫 高層曼谷對話 談台灣、紅海危機 為拜習通話鋪路
2024/01/28 14:31
遊歐美當心！ WHO示警：麻疹病例數正在以「驚人速度增加」
遊歐美當心！ WHO示警：麻疹病例數正在以「驚人速度增加」
2024/01/28 12:44
15年來首次 俄羅斯威脅升溫 傳美國擬在英國部署核武
15年來首次 俄羅斯威脅升溫 傳美國擬在英國部署核武
2024/01/28 11:04
北韓威脅不斷　多名美國官員及專家憂金正恩將採取致命軍事行動
北韓威脅不斷　多名美國官員及專家憂金正恩將採取致命軍事行動
2024/01/26 18:49

更新時間 : 2024-01-30 15:56 GMT+08:00

最受歡迎

112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
三星搞神祕引熱議 「智慧戒指」可望顛覆穿戴式裝置市場
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
法農夫抗議新政策牽引機包圍巴黎 引爆對歐盟農業長期不滿
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
首台「5位元超導量子電腦」開發成功　蔡英文訪中研院：讓世界看見台灣製造可走進未來
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏
〈時評〉台灣電價成本飆升 投資機會在哪裏
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!
黃色小鴨在高雄「跌倒」露屁屁? 誤會大了!