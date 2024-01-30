美國仇恨犯罪橫行 FBI：10件有1件發生在校園

美國仇恨犯罪（hate crime）事件層出不窮，根據聯邦調查局（FBI）29 日公布的報告，每 10 件就 有1 件發生在校園中，非裔學生最容易淪為目標，猶太裔次之，LGBTQ 族群第三。

路透社報導，FBI 公布的數據顯示，2018 至 2022 年，美國仇恨犯罪最常發生的地點分別是住宅區、車行道或巷道、學校。2020 至 2021 年學年度期間，各級學校因新冠肺炎 COVID-19 而長期關閉，但校園仍居頻發地點第三位，可見嚴重程度。

FBI 定義的仇恨犯罪指的是針對人種、種族、宗教、性向、殘疾、性別所抱持的歧視偏見。近幾年來，這類犯罪類型有增長之勢。FBI 數據指，2018 年 8,500 件，2022 年卻劇增至 13,300 件。

從幼兒園到大學，美國校園這類犯罪行為日熾，五年來呈倍數增加，從 2018 的 700 件增至 2022 的 1,336 件。以 2022 年來看，校園仇恨犯罪就佔了全國的 1/10。

這可能還未反映真實數字。專家稱，仇恨犯罪往往低報，因通常是由執法單位主觀認定案件是否有歧視意圖，且許多受害者害怕被報復，寧可不報案。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年 10 月攻擊以色列，釀成加薩戰爭，也導致了美國反猶太、反伊斯蘭案件激增。