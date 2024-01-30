民眾黨吳欣盈將卸任立委　2月1日回任「新光人壽慈善基金會」董事長

新光集團大公主吳欣盈立委任期至1月31日止，知情人士證實，吳欣盈已確定2月1日回任新壽慈善基金會董事長，至於後續是否再耕耘政壇或回歸財經圈等，均有在慎重評估、尚未定案，主要考量還是看哪個職務最有機會讓她實踐選前諾言。

台灣民眾黨立委吳欣盈於總統大選後動向備受外界關注，目前已確定2月1日回任新壽慈善基金會接董事長職務。

另一方面，吳欣盈原先為新壽副總經理，因遞補民眾黨不分區立委職務，向新壽申請留職停薪，對於外界一度傳出吳欣盈2月1日將復職擔任新壽副總經理，實際上吳欣盈目前尚未定案，新壽發言層亦表示對此毫無所悉。

現階段吳欣盈除了確定將回新壽慈善基金會接董事長外，尚無其他明確的工作動向安排。由於2月恰好適逢農曆春節，吳欣盈預計先在過年期間，好好陪伴丈夫及孩子。

對於下一步工作安排，吳欣盈最關心的是看哪份工作最能讓她與選前所許下的承諾有所連結，包括財政永續、綠色能源與數位醫療等，不排除未來任何機會及發展方向。

吳東進籲金控現增助新壽

新光金：大股東勿干擾營運

另外，新壽RBC（「風險資本適足率, Risk-Based Capital」，是指公司自有資金，對應所承受風險的比率，計算方式為「自有資本額」除以「風險資本額」）未達法定最低標準，2023年對金管會增資承諾亦跳票，新光金大股東吳東進 (即吳欣盈的父親) 呼籲金控應辦現增挹注新壽，新光金則強調增資僅是手段，RBC達200%才是目的，並要大股東勿干擾公司營運。

根據中央社，吳東進透過幕僚回應，表達有意增資是大股東對公司最直接的支持，與大股東干政無關；對於強化新光金及新壽體質，依舊主張必須先透過大股東增資「自助」，才有可能尋求監理機關的「人助」。

新壽2023年6月底RBC降至184%，未達200%法定最低標準，經會計師查核簽證的2023年12月底RBC將在3月底出爐，不過新壽自結去年12月底RBC已降至179%，將連2期落入資本不足階段。

針對新光金經營團隊定調金控募資為最後選項，將先透過其他子公司盈餘上繳轉挹注新壽、再搭配新壽發債以強化資本，吳東進28日強調，為永續經營，新光吳家人應一起支持金控現金增資，進而增資新壽。

新光金1/29發布聲明重申，金控對新壽增資為法定義務，26日新光金董事會針對主管機關來函要求內容正式提案報告，董事充分溝通，有共識協助人壽解決問題。

新光金表示，新光金增資新壽僅是手段，新壽能在2026年接軌TW-ICS前RBC達標200%才是目的，公司從未反對或阻礙對人壽子公司增資。

新光金指出，過去新光金動輒以低於票面金額向股東募資，造成股價長期萎靡不振，且募資作法未能成功扭轉公司經營困局，傷害全體股東權益甚鉅，因此，新光金規劃對新壽增資的資金來源，對全體50多萬名股東募資應為最後選項。

新光金表示，新經營團隊接手經營至今，除已現金增資新壽達新台幣15億元、新壽發行次債募資130億元外，亦致力找尋其他可最終解決讓新壽RBC在接軌ICS前得以達標的作法，因此提出比照同業將死利差互抵責任準備金列入RBC計算的建議，很遺憾金管會未予同意。

新光金進一步指出，公司除了努力規劃在今年第2季完成對新壽增資70億元外，並已委請外部顧問公司協助，積極研議各種可能方案，「新光金有信心能找到解決辦法，但最後仍需取得主管機關支持同意才得以落實執行」。

新光金並強調，大股東身為名譽董事長，應謹言慎行、自律自重，籲請大股東應依循合法管道，由所指派的法人董事代表參與公司經營，勿再放話干擾公司營運，以充分落實主管機關對大股東不得干政的規範精神。