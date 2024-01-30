「腦機合一」成真 癱瘓人士有福？馬斯克稱Neuralink成功為患者植入腦部晶片

科技大亨馬斯克（Elon Musk）30 日宣布，其神經科技公司 Neuralink 已成功為一名患者植入腦部晶片，科幻電影才會出現的腦機結合畫面，或許不再是夢想，對癱瘓人士而言，更是透過科技復能的一大指望。

馬斯克在 X 說道，Neuralink 已於 29 日完成首次人腦植入晶片，患者復原狀況不錯。產品名為 Telepathy（心靈感應），會先供予手臂麻痺失能者使用。他補充說明，這科技可讓你「光用想的」，就能操控手機、電腦等裝置。

馬斯克：「想像一下若霍金（Stephen Hawking）溝通速度能比打字員或拍賣主持人都快。」註：霍金是美國知名宇宙物理學家，生前飽受神經元疾病所苦。

CNBC 、路透社報導，機器人在手術中將晶片植入腦部的運動神經元區域，旨在讓癱瘓患者可透過神經訊號控制外部科技。Neuralink 去年 5 月獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准後，秋季徵求受試者，展開第一期人體試驗，但並未揭露加入試驗的患者人數。

若能在此科技取得突破，罹患漸凍症（ALS）等神經退化性疾病的患者，將可透過植入腦部的晶片，對電子裝置下達指令。簡而言之，無須動手，只要動動腦，就能移動滑鼠、打字，溝通無礙。

關於這產品的安全性，不是沒有遭受質疑。獸醫紀錄顯示，植入晶片的實驗猴，出現了癱瘓、抽搐、腦部腫脹等狀況。馬斯克去年 9 月在社媒表示，並無猴子因 Neuralink 晶片而死去，且選的都是「病入膏肓」的猴子。

就算 Telepathy 出現令人振奮的進展，也只是邁向商業化的一小步。要想投入商業生產，醫療科技業者必須通過一關又一關的數據與安全性審視，才能獲得 FDA 批准。

這項科技是「腦機介面」（brain-computer interface，BCI）領域的一環，亦即將腦部訊號轉化為外部指令。耕耘產業者大有人在，惟 Neuralink 受惠於老闆名氣（馬斯克同時也是 Tesla、SpaceX 執行長），因此特別響亮。

其他投入此領域的還有 Synchron、Precision Neuroscience、Paradromics、Blackrock Neurotech 等公司。Precision Neuroscience 去年首度人體試驗，Paradromics 預計今年展開人體試驗，一名接受 Synchro n腦機介面產品的患者，則已於 2021 年用新科技在 Twitter 貼文。各家公司都在爭奪第一，尚不清楚誰能出線，成為首個上市的業者。