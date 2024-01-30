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屏東明揚大火逾百死傷　檢方起訴董事長劉安晧等6人

這場大火當中不幸死亡的10人, 包括4名消防員、6名員工。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/30 12:37
屏東科技產業園區明揚國際科技公司工廠2023年9月22日傍晚發生火警，直至23日清晨現場仍冒出陣陣濃煙 ，圖為大型機具進駐開挖情...

屏東科技產業園區明揚國際科技公司工廠2023年9月22日傍晚發生火警，直至23日清晨現場仍冒出陣陣濃煙 ，圖為大型機具進駐開挖情...

明揚國際科技公司去年(2023年) 9月屏東工廠大火釀逾百人死傷，10名死者當中包括4名消防員、6名員工屏檢歷經4個多月偵辦，依一般過失致死等罪嫌起訴董事長劉安晧、總經理呂英誠、鄭姓協理共6人，並於今天（30日）上午召開記者會說明

中央社引述屏檢強調，劉安晧與呂英誠均實際督核與明揚公司經營，漠視工安數據，只求生產，造成逾百人死傷，事後竟飾詞狡辯，企圖推予他人卸責、未見悔意，分別求處有期徒刑5年；鄭紹廷、王姓工安課長犯後未見悔意，求處有期徒刑4年10月；另外，阮姓副課長及林姓組長則求處有期徒刑4年8月。

台視新聞報導，屏東檢方認定存放原料倉庫並無防止高溫設備，明知生產物料「架橋劑」為有機過氧化物，具危險性，應放在室溫30度以下通風環境，且有最高安全存量限制，但包含董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名管理階層幹部，疏於注意，只為求生產方便，因此依職業安全衛生法，刑法過失致死、過失傷害等罪嫌起訴。

其中董事長劉安晧、總經理呂英誠，求處有期徒刑5年，另外4名幹部分別求處4年8個月到4年10個月有期徒刑，並對明揚處罰金30萬

東森新聞報導，屏檢今天依一般過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，起訴劉安晧、呂英誠、鄭姓協理、阮姓、林姓、王姓等6名幹部以及明揚國際科技公司，對6人求處4年8個月至5年有期徒刑，明揚公司求處30萬元罰金。
屏東
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大火
消防員
檢方

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